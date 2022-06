¿Cuándo juegan Polonia vs Argentina en Qatar 2022?

EL Grupo C del Mundial de Qatar 2022 es uno de los que tienen un pronóstico más impredecible. Está claro que Argentina es el favorito para avanzar como primer lugar del sector, pero el segundo boleto para los octavos de final se ubica entre dos selecciones: México y Polonia.

Para definir esa contraseña rumbo al cuarto partido, los polacos, que disputan esta justa mundialista de la mano del flamante delantero del Bayern Munich, Robert Lewandowski, tendrán un desafío mayúsculo, pues encaran a su similar de Argentina, por lo que para este partido, debido al alto riesgo que corren de perder, deberían tener prácticamente sellado su boleto a la siguiente ronda.

De lo contrario, México, que cierra la fase de grupos ante Arabia Saudita, tendría el camino menos rocoso rumbo a la segunda fase del campeonato.

Te puede interesar: ¿Cuál es el grupo de Alemania para el Mundial de Qatar 2022?

Polonia apelará a los destellos que puedan tener su pocas estrellas en el plantel, en conjunto con un orden que pueda hacer desesperar a la Albiceleste. Hombres como Lewandowski el Bayern o Zieliński del Napoli, tendrán que desplegar un futbol casi perfecto para tener aspiraciones.

Del otro lado, evidentemente el peso que tienen hombres como Lionel Messi, Ángel Di María, Paulo Dybala, Rodrigo de Paul, Joaquín Correa, entre otros, será sumamente importante para evitar que Polonia dé la sorpresa.

Argentina se posiciona como la gran favorita para ganar sus tres partidos de la etapa de grupos, pero Polonia es un equipo que se le podría complicar.

Te puede interesar: Oficial: FIFA confirma listas de 26 jugadores para Qatar 2022

¿Cuándo es el partido Polonia vs Argentina en Qatar 2022?

El partido Polonia vs Argentina de la tercera fecha de la primera fase del Mundial de Qatar 2022, correspondiente del Grupo C, se jugará el día 30 de noviembre a la 1:00 PM. A la misma hora se jugará el otro duelo que define este grupo, Arabia Saudita vs México.