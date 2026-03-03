¿Cuándo se va a jugar el All-Star Game 2026 entre la Liga MX y la MLS?

Luego de la larga espera, la MLS ha confirmado la fecha y el horario en que se va a disputar el All-Star Game 2026, evento deportivo que logra juntar a lo mejor de la Liga BBVA MX y el torneo estadounidense.

El esperado partido se va a disputar en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, el próximo 29 de junio, en la cancha del Bank of America Stadium, casa del Charlotte FC, el duelo se va a jugar en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Toluca vs Chivas 2-0 | Resumen y Goles | Jornada 8 Clausura 2026 | Liga MX | TV Azteca Deportes

Recordemos que este partido, logra juntar a los mejores jugadores de ambas ligas, esos elementos que cada semana logran sacar un suspiro a los aficionados en las tribunas, por lo que es uno de los duelos más esperados del año.

¿Quién ha ganado las ediciones anteriores del All-Star Game?

El próximo juego de All-Star Game 2026, será el quinto que disputan ambas ligas y el tercero de forma consecutiva, siendo uno de los escenarios más importante de este deporte en la zona.

Hasta el momento, la MLS ha logrado imponerse en tres ocasiones el All-Star Game, la única victoria de la escuadra mexicana fue en 2024, cuando lograron ganar por marcador de 4-1 en la cancha de Columbus.

Un día antes, se hace el tradicional Skills Challenge, donde los jugadores muestran sus habilidades en diferentes pruebas individuales, en esta competencia, el marcador va empatado con dos triunfos para cada liga, aunque la MLS fue la ganadora de la última edición que se disputó.

¿Cómo se van a formar los equipos para el All-Star Game 2026?

La conformación de los equipos va a ser de la misma forma, la MLS va a definir a sus jugadores por medio de la votación de sus aficionados, mientras que la Liga BBVA MX, lo va a hacer conforme a los ganadores del Balón de Oro.

