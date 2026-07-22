Rick Strowd regresa para encabezar la Temporada 3 de FATAL FURY: City of the Wolves

SNK continúa expandiendo el universo de FATAL FURY: City of the Wolves con el anuncio de la Temporada 3, que estará disponible a partir del 23 de julio y marcará el inicio de una nueva etapa para el juego bajo el concepto "Destined for Revenge" (Destinados a la Venganza). La primera gran incorporación será el esperado regreso de Rick Strowd, uno de los boxeadores más recordados de la franquicia.

El personaje, que debutó originalmente en REAL BOUT FATAL FURY 2 en 1998, regresa completamente renovado con un estilo de combate que combina la potencia característica de sus puños con nuevas herramientas ofensivas. Entre sus principales novedades destaca la postura Aggressor Style, un sistema que amplía sus posibilidades con cadenas de golpes, ataques altos, impactos al cuerpo y contraataques que obligarán a los rivales a reaccionar rápidamente durante cada enfrentamiento.

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Además de actualizar su jugabilidad, SNK también amplía la historia de Rick mediante nuevo contenido para los modos para un jugador. En Episodes of South Town (EOST), el campeón mundial de boxeo emprende un viaje hacia South Town tras sentir que aún tiene cuentas pendientes pese a haber conquistado la cima de su disciplina. Por otro lado, el Modo Arcade presenta una historia más personal, donde Rick busca respuestas para salvar a su esposa Catherine, cuya misteriosa enfermedad parece estar relacionada con el nuevo torneo King of Fighters.

The breakdown video for Rick Strowd is now live 🎥#CotW #CotW_RickStrowd pic.twitter.com/CQdTDw8E0c — FATAL FURY: City of the Wolves (@FATALFURY_PR) July 21, 2026

La Temporada 3 no se limitará únicamente a la llegada de nuevos peleadores. SNK confirmó que City of the Wolves continuará recibiendo actualizaciones mensuales, incorporando escenarios inéditos, contenido adicional y mejoras enfocadas en mantener activa la experiencia competitiva y enriquecer la narrativa del título.

Como parte del anuncio también se presentó la Revenge Edition, una nueva edición que reúne el juego base junto con los Pases de Temporada 1, 2 y 3, ofreciendo acceso al contenido descargable disponible y al que llegará durante esta nueva etapa del juego.

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Desde su lanzamiento, FATAL FURY: City of the Wolves se ha consolidado como una de las apuestas más importantes de SNK dentro del género de peleas gracias a su combinación de mecánicas accesibles y profundidad competitiva. El título incorpora el sistema REV, rollback netcode, juego cruzado entre plataformas y el modo RPG Episodes of South Town, características que buscan atraer tanto a jugadores veteranos como a quienes se acercan por primera vez a la franquicia.

Con el regreso de Rick Strowd y el inicio de una nueva temporada de contenido, SNK reafirma su compromiso de mantener vivo el legado de Fatal Fury, ofreciendo nuevos desafíos y ampliando la historia de South Town para toda su comunidad.