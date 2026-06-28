Supergirl aterriza en Injustice 2 Mobile junto a Krypto para celebrar el estreno de la nueva película de DC

Warner Bros. Games y NetherRealm Studios expanden el universo de Injustice 2 Mobile con la incorporación de Supergirl del Universo DC, un nuevo personaje legendario inspirado en la película Supergirl, que llegará a los cines el 25 de junio de la mano de DC Studios y Warner Bros. Pictures.

Disponible a partir del 24 de junio, la nueva versión de Kara Zor-El aterriza en el juego para dispositivos móviles acompañada por Krypto, su inseparable compañero, marcando el inicio de una temporada especial llena de recompensas, eventos temáticos y contenido inspirado en la nueva producción cinematográfica.

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En el campo de batalla, Supergirl destaca por un estilo de combate basado en el poder kryptoniano. Su habilidad pasiva, "Poder Despiadado", le permite aturdir a los rivales con ataques de gran impacto, mientras que "Mirada de Argo" rompe las defensas enemigas y obliga a los oponentes protegidos a volver al combate. Su arsenal se completa con "Fulgor del Sol Rojo", un ataque especial que lanza a los enemigos por los aires antes de castigarlos con una devastadora visión de calor, además de su supermovimiento "Furia de la Última Hija", capaz de estrellar a los adversarios contra el suelo con una fuerza demoledora.

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Como parte de la celebración, Warner Bros. ofrecerá la posibilidad de conseguir a Supergirl de manera gratuita. Los jugadores que inicien sesión diariamente entre el 24 de junio y el 6 de julio podrán desbloquear al personaje sin costo, además de obtener gemas, créditos, energía, una foto de perfil exclusiva y otros artículos especiales.

La tienda del juego también incluirá paquetes gratuitos con Cristales de Héroe para diferentes versiones de Supergirl, además de recompensas aleatorias para fortalecer la plantilla de personajes.

El contenido adicional no termina ahí. Durante las próximas semanas regresarán varias Temporadas de Arena protagonizadas por distintas versiones de Supergirl, mientras que un evento especial permitirá enfrentarse al Superman del Universo DC para conseguir recompensas exclusivas y fragmentos de héroes legendarios.

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Asimismo, del 25 de junio al 23 de julio estará disponible un nuevo Pase de Injustice inspirado en la película de Supergirl. Al completar objetivos y participar en combates, los jugadores podrán obtener Puntos de Justicia para desbloquear recompensas cosméticas y objetos especiales.

Finalmente, Warner Bros. recordó que quienes vinculen su cuenta de Warner Bros. Games con Injustice 2 Mobile recibirán un bono de 500 gemas, además de conservar su progreso y facilitar la recuperación de su cuenta.

Con esta actualización, Injustice 2 Mobile busca aprovechar el estreno de la nueva película de Supergirl para ofrecer una experiencia cargada de contenido, recompensas y uno de los personajes más esperados por la comunidad del juego.