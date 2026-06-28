El teclado gamer que quiere cambiar las reglas: interruptores intercambiables y precisión de otro nivel

La evolución de los periféricos para videojuegos ya no se centra únicamente en ser más rápidos o resistentes. Ahora, el objetivo es ofrecer una experiencia completamente personalizable, donde cada jugador pueda adaptar su equipo a su estilo de juego y a las necesidades de cada título.

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Bajo esa filosofía llega un nuevo teclado mecánico y analógico que busca romper con el concepto tradicional de hardware fijo. Su principal innovación es la posibilidad de combinar interruptores mecánicos y analógicos dentro del mismo dispositivo, permitiendo configurar zonas específicas para obtener distintos niveles de precisión según el tipo de juego.

⌨️⚡ La nueva generación de teclados gamer ya está aquí



Un nuevo periférico apuesta por llevar la personalización al siguiente nivel con interruptores intercambiables, tecnología analógica para una mayor precisión y una velocidad de respuesta pensada para el juego 🎮 pic.twitter.com/B0hkbvzmhG — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) June 28, 2026

Esta tecnología resulta especialmente atractiva para quienes disfrutan de simuladores de conducción, juegos de vuelo o shooters competitivos, donde la profundidad de cada pulsación puede traducirse en un mayor control sobre los movimientos del personaje o del vehículo.

El periférico incorpora sensores de magnetorresistencia de túnel (TMR), capaces de detectar qué tan profundo se presiona una tecla en lugar de registrar únicamente si fue activada. Gracias a ello, una misma tecla puede ejecutar diferentes acciones dependiendo del recorrido realizado por el usuario, ampliando considerablemente las posibilidades de personalización.

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Otro de sus puntos fuertes es la velocidad de respuesta. Con una frecuencia de sondeo y procesamiento de 8K, el dispositivo alcanza una latencia cercana a los 0.125 milisegundos, reduciendo prácticamente al mínimo el tiempo entre la pulsación y la acción reflejada en pantalla.

La personalización también se extiende al apartado físico. El teclado permite reemplazar interruptores de distintos tipos sin complicaciones y cuenta con espacio integrado para almacenar herramientas y accesorios, pensando especialmente en los entusiastas del modding que buscan modificar constantemente su configuración.

A esto se suma una barra frontal de iluminación RGB completamente configurable, dos diales programables para asignar accesos rápidos o controlar diferentes funciones del sistema y una función de doble activación que permite ejecutar dos comandos distintos mediante una sola tecla, dependiendo de la presión aplicada.

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Logitech G presentó este dispositivo en México bajo el nombre G512 X TMR, disponible en versiones de 75 y 98 teclas. El modelo de menor tamaño tendrá un precio sugerido de 4,499 pesos, mientras que la versión completa llegará por 4,999 pesos. El reposamuñecas compatible se comercializará por separado desde 899 pesos.

Con esta propuesta, el fabricante apuesta por una nueva generación de teclados enfocados en la personalización extrema, ofreciendo una herramienta que busca adaptarse al jugador y no al revés, una tendencia que cada vez gana más fuerza dentro del gaming competitivo y la comunidad de PC.

