Batman: Caped Crusader - Chronicles llegará en exclusiva a Amazon Luna junto con la segunda temporada de la serie

Los seguidores del Caballero de la Noche tendrán una nueva forma de explorar Gotham. Amazon Luna anunció el lanzamiento de Batman: Caped Crusader - Chronicles, un videojuego exclusivo inspirado en la serie animada Batman: Caped Crusader, que estará disponible a partir del 31 de julio, coincidiendo con el estreno de la segunda temporada en Prime Video.

El título propone una experiencia cooperativa para entre uno y cuatro jugadores, donde los usuarios asumirán el papel de detectives encargados de resolver algunos de los casos más complejos de Gotham City. A lo largo de 11 episodios, los jugadores deberán investigar escenas del crimen, reunir pruebas, interrogar sospechosos y enfrentarse a algunos de los villanos más emblemáticos del universo DC.

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La historia se desarrolla junto a la detective Renée Montoya, uno de los principales aliados de Batman dentro del Departamento de Policía de Gotham. Durante la aventura aparecerán enemigos como Scarecrow, Babyface, Tweedledee y Tweedledum, Dollmaker, Lynx, Music Meister y The Joker, quienes pondrán a prueba las habilidades deductivas de los jugadores mediante diversos minijuegos de investigación.

Uno de los principales atractivos del proyecto es su conexión directa con la serie animada. Hamish Linklater y Michelle C. Bonilla retomarán sus papeles como las voces de Batman y la detective Montoya, mientras que Matthew Needham debutará como la voz de Joker tanto en la segunda temporada como dentro del videojuego.

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Amazon también aprovechó el anuncio para presentar una nueva integración entre Prime Video y Amazon Luna. A partir de esta actualización, los usuarios con dispositivos Fire TV compatibles en Estados Unidos y Reino Unido podrán acceder a los juegos de Luna directamente desde la interfaz de Prime Video, facilitando el salto entre la serie y el videojuego sin necesidad de instalar software adicional. Además, el juego permitirá utilizar un teléfono inteligente como control, eliminando la necesidad de hardware especializado.

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Batman: Caped Crusader - Chronicles también se integra a GameNight, la colección de títulos multijugador exclusivos para miembros de Prime, diseñada para ofrecer experiencias accesibles para jugar en familia o con amigos desde cualquier dispositivo compatible.

El lanzamiento está programado para el 31 de julio y estará disponible para los miembros de Prime y suscriptores de Amazon Luna en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Suecia y Polonia.

Con esta propuesta, Amazon apuesta por extender la experiencia de la serie más allá de la pantalla, ofreciendo una aventura interactiva que combina investigación, cooperación y el universo clásico de Batman en una sola experiencia para los fans del Caballero de la Noche.