Call of Duty: Black Ops 7 y Warzone Temporada 2 arranca la ofensiva definitiva

Call of Duty: Black Ops 7 y Warzone se preparan para un despliegue masivo de contenido con la llegada de la Temporada 2, disponible a partir del 5 de febrero. Bajo el lema de una ofensiva total contra The Guild, esta actualización expande todos los frentes del juego con nuevos mapas, habilidades, armas, modos competitivos y una narrativa que conecta Endgame, Multijugador, Zombies y Warzone.

En Endgame, el conflicto escala con los Guild Strikes, eventos dinámicos que transforman zonas de Avalon en Nightmare Zones, aumentando la agresividad de los enemigos y culminando en jefes que otorgan botines de alto nivel. Se suman nuevas habilidades como Sentinel Protocol, un robot aliado capaz de combatir y revivir, y Blood Burner, una motocicleta de combate con ataques de área, además del sistema Exotic Fabricator para mejorar armas a rareza exótica.

El Multijugador recibe uno de sus mayores contenidos del año con nueve mapas, entre ellos los nuevos Torment, Sake y Nexus, junto al regreso del clásico Slums. A mitad de temporada llegarán Grind, Firing Range y la reimaginación de Yemen como Cliff Town. También vuelve el Ranked Play con formato 4v4 bajo reglas CDL, recompensas exclusivas y un sistema de Skill Rating que busca una experiencia más competitiva.

En Zombies, la narrativa continúa con Marte, un templo ancestral bajo la arena del planeta rojo, y la promesa de Paradox Junction a mitad de temporada. Nuevos modos como Cursed Survival y el regreso de Starting Room pondrán a prueba la resistencia de los jugadores, junto a eventos con tablas de clasificación y recompensas únicas.

Por su parte, Warzone se reinventa con un Winter Refresh en Rebirth Island, ahora cubierta de nieve, con nuevas mecánicas como huellas visibles, tormentas de gas helado y eventos dinámicos. Además, debutan las Partidas Igualadas Resurgence y, más adelante, el nuevo mapa Avalon, inspirado en Blackout.

Con siete armas nuevas, más de 50 camos, eventos temáticos y un Pase de Batalla robusto —incluyendo la versión BlackCell—, la Temporada 2 se perfila como una de las más ambiciosas de la franquicia. El llamado es claro: la ofensiva definitiva está por comenzar.