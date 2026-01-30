Pros y contras de Undisputed, el videojuego de box que ha dividido a los usuarios

En los próximos días la PlayStation Plus presentará algunos juegos gratuitos para quienes estén suscritos al programa, y uno de los que ha llamado poderosamente la atención -para bien y para mal- es Undisputed. Por tal motivo, aquí conocerás los pros y contras de este videojuego de box.

Para los amantes a este deporte la PlayStation Plus está lista para presentar Undisputed, el cual no es más que un videojuego que tiene en el box su arma principal y que es una apuesta realista a través de nombres de peso que ya están confirmados para aparecer en el título.

¿Cuáles son las ventajas de Undisputed?

Tal y como se mencionó, Undisputed es una apuesta para que los usuarios tengan una experiencia mucho más realista a través de la representación fiel y fidedigna de este deporte, lo cual hace que el modo arcade quede en un plano secundario. Esta es una de las ventajas más grandes que el videojuego tiene en relación a sus demás competidores.

Otro punto a tener en cuenta es la acción en el ring, la cual será mucho más calculada a través de la ejecución del ataque y la defensa. Del mismo modo, el enfoque principal de Undisputed reside en la técnica y la estrategia, lo cual permite que el jugador tenga muchos movimientos a ejecutar frente a su rival.

Aunado a lo anterior, Undisputed contará con golpes varios y esquivos, así como bloqueos y un apartado de resistencia que influirá en cada boxeador. Finalmente, sus distintos modos de juego, así como los nombres confirmados para este videojuego, hacen que sea uno realmente esperado por la comunidad.

¿Cuáles son las desventajas de Undisputed?

Sin embargo, no todo es positivo. Vale decir que el juego no ha logrado convencer a todo el mundo debido a su valoración de 70 sobre 100 en el Metacritic, así como un 4,8 sobre 10 puntos en las opiniones de los usuarios. Undisputed no ha podido convencer a la comunidad, y esto es un punto a tener en cuenta en su adquisición.