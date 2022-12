Cada vez está más cerca el partido más esperado en este torneo con la expectativa de ver un duelo de poder a poder. Así que es fundamental agendar cuándo se juega la final del Mundial de Qatar 2022.

El martes 6 de diciembre termina la ronda de los octavos de final, posteriormente el viernes 9 y sábado 10 de diciembre son los cuartos de final, para después jugarse las semifinales el martes 13 y miércoles 14 de diciembre. Finalmente el duelo por el tercer lugar será el sábado 17 de diciembre.

Así quedará el escenario listo para que el domingo 18 de diciembre, en punto de las 9:00 horas tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Lusail se dispute la final del Mundial en Catar. Habrá algún show para cerrar el evento aunque todavía no se han confirmado a los artistas que participarán.

Las posibles finales de Qatar 2022

En cuanto a lo deportivo, hay algunos enfrentamientos que son los que generan mayor expectativa. Entre ellos se podría dar un Francia vs Brasil como el juego con más títulos del mundo entre ambas selecciones aún con vida. Además de un cara a cara de Kylian Mbappé ante Neymar Junior.

Otro juegazo podría ser el Argentina vs Francia en la lucha de Lionel Messi por conseguir su primer campeonato en la justa mundialista. Y hablando del astro argentino, también hay un escenario de una final entre Argentina vs Portugal para tener un duelo más de la rivalidad histórica Messi vs Cristiano Ronaldo.

También puede haber un panorama sin equipos sudamericanos con un Países Bajos vs España como uno de los duelos más atractivos para revivir la final de Sudáfrica 2010. Incluso hay una pequeña posibilidad de que se repita la final de Rusia 2018, con un Francia vs Croacia. Sin embargo, nunca se pueden descartar algunas sorpresas y falta mucho por conocer a los invitados a la definición del título en Catar.