¿Cuándo será el sorteo y los bombos para la Eurocopa 2024?

Se terminó la eliminatoria para la Eurocopa que se jugará en Alemania el próximo 2024, donde 21 de los 24 boletos para el torneo ya tienen dueño.

Alemania, que será el anfitrión, Italia, campeón de la Eurocopa 2021, Francia, Bélgica, Portugal, España, Escocia, Turquía, Inglaterra, Austria, Hungría, Eslovaquia, Dinamarca, Albania, Países Bajos, Rumania, Suiza, Serbia, Eslovenia, República Checa y Croacia, son los países clasificados para el máximo torneo europeo de selecciones.

Solo tres lugares quedan por disputar que saldrán de las selecciones de Polonia, Estonia, Gales, Finlandia, Ucrania, Islandia, Israel, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Luxemburgo, Grecia y Kazajistán.

Este jueves 23 de noviembre será el sorteo para completar las tres rutas de la repesca. Polonia o Gales ya saben que estarán en la Ruta A. Los de Lewandowski saben que jugarán ante Estonia en semifinales, pero Gales debe esperar para conocer a su rival.

Lo mismo ocurre en la Ruta B: no está del todo claro a quién se enfrentarán Israel o Bosnia y Herzegovina pero ambos, como Polonia y Gales, serán locales en semifinales. En la Ruta C sí que está todo claro: Georgia vs Luxemburgo y Grecia vs Kazajistán.

El 26 de marzo se sabrá ya los tres conjuntos clasificados ya que en esta fecha se jugarán los partidos definitivos.

¿Cómo están formados los bombos para el sorteo Euro 2024?

Este sábado 2 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Eurocopa 2024. España parte como cabeza de serie gracias a sus resultados en la fase clasificatoria; con ella, Alemania (irá al Grupo A como anfitriona del torneo), Portugal, Francia, Bélgica e Inglaterra. Los líderes de grupo que han sumado más puntos.

En el bombo 2 estarán el resto de líderes, aunque se ha evitado un posible grupo de la muerte con Croacia yendo al tercer bombo.

Hungría, Austria, Dinamarca, Rumania, Albania y Turquía forman el bombo 2.

En el bombo 3 se ubican la ya mencionada Croacia, Escocia, República Checa, Eslovenia, Países Bajos y Eslovaquia.

Serbia, Italia, Suiza y los tres países que pases por la vía del repechaje se encontrarán en el bombo 4.

La Eurocopa 2024 iniciará el 14 de junio y la final se disputará el 14 de julio.