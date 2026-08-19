GAMERGY 2026 llega a CDMX con esports, creadores y música en vivo

La quinta edición de Telcel GAMERGY Ciudad de México está lista para convertir Expo Santa Fe en uno de los principales puntos de encuentro para la comunidad gamer del país. El festival se realizará los días 28, 29 y 30 de agosto de 2026 con torneos de esports, competencias oficiales, creadores de contenido, música en vivo, cosplay y distintas experiencias interactivas.

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Uno de los grandes atractivos de esta edición será el FIFAE Continental Championship by CONCACAF, torneo oficial de esports organizado por FIFA que forma parte del ecosistema competitivo FIFAe. Por primera vez, CONCACAF y GGTech Entertainment producirán en México esta competencia continental clasificatoria al Mundial.

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Durante los tres días del evento se disputarán las competencias oficiales de eFootball Mobile, eFootball Console y Rocket League, con representantes de diferentes países de la región buscando avanzar hacia la competencia mundial.

Los esports también tendrán presencia con la final presencial de Dragon Fest Quisqueya, circuito de Free Fire que ha recorrido distintos puntos de Latinoamérica y que llevará su competencia al escenario principal de GAMERGY.

La agenda también tendrá como protagonistas a los creadores de contenido. Entre las actividades destaca el Mundial Minecraft de Creadores de Contenido, liderado por el streamer argentino Benja Calero, además de meet & greets, dinámicas con influencers y un talent show.

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La música y la cultura pop completarán la experiencia. Entre las presentaciones anunciadas se encuentra el show de MissaSinfonia, quien ofrecerá un espectáculo con full band, además de actuaciones de Philip y del chileno Bastián Cortés (BXV). También regresará el concurso de cosplay con participantes de distintos puntos de la región.

El público tendrá acceso a arenas de free-play, una zona Kids, actividades de marcas, foodtrucks y diferentes espacios dedicados al entretenimiento.

La organización busca superar los 95 mil asistentes registrados durante la edición anterior, consolidando a GAMERGY como uno de los eventos más importantes de gaming y esports en México.

Los boletos para Telcel GAMERGY 2026 ya están disponibles a través de Fever. El festival contará con el respaldo de Telcel, BYD, Volt, Maruchan, Panini, Cinépolis y CONCACAF Kick-Off.