Conoce cuánta comida se consume diariamente en la villa olímpica de los JJOO de Invierno 2026

La fiebre de los Olímpicos de Invierno realmente ha sido total en su primera semana de actividades. Las historias surgen de manera orgánica, ya sea por los hitos deportivos, por todos los rasgos particulares de las competencias o detalles dentro de la vida de los atletas. Por ello, es sumamente interesante saber cuánta comida se produce diariamente en las sedes olímpicas, incluida su villa.

¿Cuánta comida se produce en Milano-Cortina diariamente?

Claramente eventos como los Juegos Olímpicos de Invierno traen consigo un esfuerzo titánico de múltiples instancias que deben servir de la mejor forma a los atletas. En este caso, el tema de la alimentación es vital para pensar en rendir de la mejor forma, pensando en que estos super humanos requieren de energía suficiente para competir.

Por ello, Elisabetta Salvadori (Jefa de Alimentos y Bebidas de los juegos) indicó que hay miles de alimentos por día y que si se apilara cada bandeja de comida que se servirá en la competencia, harían un edificio de 60 kilómetros de altura. Pero en cifras más concretas, diariamente se ofrecen 4500 desayunos, comidas y cenas en la villa olímpica. Mientras que en sedes como Cortina d’Ampezzo son 4000 y 2300 en Predazzo.

En más datos se indica que solamente en la villa, se sirven 3000 huevos diarios y 450 kilogramos de pasta. Además, se debe tener toda la variedad necesaria para las dietas particulares de cada uno de los atletas que requieren de alimentos específicos para rendir mejor.

¿Cuál es la comida que destacó en estos JJOO de Invierno?

Dado que Italia es la sede elegida para el 2026, la respuesta es bastante lógica. Se ha propagado mucha información en redes de la gran variedad de pizza y pasta que ha tenido el torneo invernal. Tal es el caso, que se han visto grandes filas para esperar estos típicos y deliciosos platillos de dicho país europeo.

Y aunque los deportistas deben rendir de la mejor forma y cuidarse, se indica que los postres han sido contundentemente solicitados. Allí se indica que el pastel de lava (fondo de chocolate fundido) o el tiramisú han sido los favoritos de los involucrados en las distintas sedes olímpicas.