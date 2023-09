Fuentes: Falso que haya 11 mil “tramposos” en el Maratón de la CDMX

“Que 11 mil corredores hayan hecho trampa es falso. Eso se lo inventó un diario y no sé de dónde lo sacaron porque nadie ha hecho una declaración de ese tipo”, dijo de forma tajante, una fuente de la organización del Maratón de la CDMX a Azteca Deportes.

El número real, de acuerdo a estas fuentes, está entre los 1,500 y los 2,000 corredores, y pronto se hará oficial. Lo que es verdad, es que la inflada cifra de “tramposos”, llamados así por múltiples medios de comunicación, ha afectado a decenas de atletas que han sido señalados debido a que sus tiempos aún no aparecen en el registro, debido a fallas en los chips o en los tapetes colocados cada cinco kilómetros.

Diego Chávez, embajador de Adidas y fundador del equipo Su3 Project, con el que 25 atletas corrieron esta edición del maratón capitalino, acusó que seis de sus integrantes aparecen sin registro en algunos parciales, lo que ya les ha ocasionado ser expuestos en las redes sociales.

Te puede interesar: Jaime Lozano revela que Santi Giménez no entrenó con la Selección

Sin embargo, todos ellos, con excepción de uno que se lesionó y se retiró en la parte inicial del trayecto, corrieron el Maratón de pies a cabeza. “De los 25 chips que teníamos, desde el inicio uno de ellos no funcionó, no marcó la salida y tampoco marcó ningún parcial, ni la llegada. Y otros chips no marcaron algunos parciales de la ruta”, explicó Chávez.

¿Fallaron los chips y/o los tapetes?

Con su experiencia como maratonista a nivel mundial, Diego Chávez, de 40 años, asegura que las razones por las que muchos de los afectados no cuentan aún con sus resultados del maratón son: fallas en los chips, y los tapetes ubicados cada cinco kilómetros, y sostiene que esto no es algo nuevo en la competencia de la CDMX.

“Esto es una constante en este maratón. Yo para correr Boston hace cuatro años tuve que esperar semana y media, y estuvo en riesgo mi inscripción al maratón. Tuve que estar detrás de la empresa de marcaje para obtener mis tiempos correctos”, lamentó.

Te puede interesar: David Medrano anuncia cambio importante para el México vs Australia

Azteca Deportes intentó ponerse en contacto con la empresa Márcate, la encargada de los dispositivos de registro, pero en dos ocasiones la respuesta fue que no había nadie disponible para dar alguna declaración.

No obstante, las fuentes allegadas a la organización de la carrera aseguran que los chips y los tapetes funcionan de manera correcta, con algunas excepciones. “Si por alguna razón el chip se moja, o lo estás tapando en la carrera, o te lo pones encima de la cangurera, puede ser que no funcione bien.”

¿Es normal que existan estas fallas?

Chavez lamenta que en un maratón que está entre los 10 mejores del mundo existan estas fallas, que afectan al prestigio de la carrera a nivel internacional, y a la credibilidad de los atletas que lo corren.

“Lo que está raro y está mal es que somos un maratón de talla internacional, y es triste que dos semanas después del maratón aún estemos esperando nuestros tiempos finales; está mal que no tengamos un tiempo de finalización a la hora de cruzar la línea de meta; y está mal que estos errores lo que ocasionen son comentarios negativos y faltas al respeto por parte de una sociedad que opina sin tener fundamento ni información.”

Por su parte, las fuentes difieren en que esto únicamente ocurra en México, como asegura Chávez. “Sí pasa. Aquí la bronca es que se hizo el escándalo”.

Las cifras oficiales

Minutos después de la publicación de esta nota, el Instituto del Deporte confirmó la información. “De los 28 mil 410 corredores y corredoras inscritos, 25 mil 517 recogieron su kit; 21 mil 504 tomaron salida a la meta, de los cuales calificaron 19 mil 697 como finalistas de la ruta íntegra. El primer lugar alcanzó un tiempo récord de 02 horas 08 minutos y 23 segundos, superando el del año anterior de 02 horas 10 minutos y 48 segundos y el último en llegar alcanzó un tiempo de 07 horas, 24 minutos y 20 segundos”, detalla en un comunicado.

Por lo tanto, fueron únicamente 1807 personas las que no recorrieron la ruta completa.