Cuánto cuesta la lujosa camioneta que tiene Henry Martín: corre hasta a 327 CV

Henry Martín cuenta con uno de los salarios más elevados no solo dentro del Club América, sino que también de toda la Liga BBVA MX. Distintos reportes colocan al delantero como el jugador mejor pagado de las Águilas y esto también se ve reflejado en sus lujos. Uno de los más destacados es su camioneta la cual ha presumido en redes sociales reiteradas veces y que combina equipamiento de lujo con un motor de perfil deportivo.

Resulta que Henry conduce una Infiniti QX70 por las calles de la Ciudad de México, modelo que ha sido relacionado con el futbolista mexicano desde hace varios años. El precio de esta camioneta es extravagante, pero hay que diferenciar cuánto valía el día de su lanzamiento y qué valor tiene actualmente en el mercado de vehículos usados.

¿Cuál es la camioneta que ha presumido Henry Martín?

La Infiniti QX70 apareció vinculada con el futbolista en una publicación de GQ México de agosto de 2022, donde se mencionaba que había mostrado el vehículo en sus redes sociales. Posteriormente, otros medios retomaron la relación entre el delantero y esta SUV.

Eso sí, no se conoce con precisión el año ni la versión de la camioneta del jugador, por lo que no es posible establecer cuánto pagó por ella. Tampoco existe una confirmación directa reciente que permita asegurar que todavía la conserva. Sin embargo, se puede tomar como valor de referencia lo que costaba cuando salió a la venta por primera vez al mercado.

Infiniti QX70 (imagen de caracter ilustrativo)

¿Cuánto cuesta una Infiniti QX70 en México?

Como referencia, la Infiniti QX70 Sport V6 modelo 2017 tiene un valor orientativo de $233,500 pesos, según la página consultada de la Guía Autométrica publicada por Autocosmos, con actualización identificada a septiembre de 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



Dentro de esa misma gama, la Seduction V6 aparece en $229,800 pesos, mientras que la Seduction V8 alcanza los $256,800 pesos. No obstante, son referencias para vehículos usados y no una valuación de la unidad específica de Henry Martín.

Cabe destacar que el precio de una camioneta específica puede cambiar por su kilometraje, mantenimiento y estado general. Por eso, estas cantidades permiten dimensionar el valor del modelo, aunque no representan un costo único para todas las QX70.

Infiniti QX70 (imagen de caracter ilustrativo)

¿Cuánto costaba nueva esta camioneta de lujo?

La diferencia frente a su precio original es considerable. Cuando la gama QX70 modelo 2017 llegó a México, en octubre de 2016, la versión Seduction V6 arrancaba en $899,900 pesos.

Por su parte, la Sport V6 tenía un precio de $934,900 pesos, mientras que la Seduction con motor V8 de 5.0 litros llegaba a $1,049,900 pesos. Así, algunas versiones superaban el millón de pesos desde su lanzamiento. Estas cifras corresponden al modelo nuevo en aquella época.

Las características más destacadas de la Infiniti QX70

La Infiniti QX70 combina un diseño deportivo con equipamiento de lujo. En su versión Sport 3.7 AWD, cuenta con un motor V6 de 3.7 litros que desarrolla 327 caballos de potencia, acompañado por una transmisión automática de siete velocidades y tracción integral inteligente.

Interior de la Infiniti QX70 (imagen de caracter ilustrativo)

Pero eso no es todo, ya que la comodidad también tiene un lugar importante. Esta versión incorpora asientos tapizados en piel con calefacción y ventilación delanteras, quemacocos eléctrico y climatización independiente para conductor y copiloto. Además, incluye una pantalla de ocho pulgadas con navegación y un sistema de sonido Bose con 11 bocinas.

En cuanto a las asistencias, dispone de cámaras con visión periférica de 360 grados y sensores que ayudan a detectar obstáculos al estacionarse. Los rines de aluminio de 21 pulgadas y el doble escape cromado completan las características más llamativas de esta configuración.