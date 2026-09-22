OFICIAL: La epidemia de lesiones de QBs congela millones de dólares en la NFL

El sonido del crujido en la rodilla izquierda de Jaxson Dart bajo las luces del Monday Night Football no sólo encendió las alarmas médicas de los New York Giants; también activó una calculadora financiera que, en apenas quince días de temporada, avanza a un ritmo demoledor para las tesorerías de la NFL.

La posición más protegida por el reglamento, la más cotizada en el mercado y la más determinante para el éxito de una franquicia se ha convertido en el epicentro de una fragilidad sistémica. Seis quarterbacks titulares han caído en el amanecer de la temporada 2026. Con ellos, una fortuna combinada de 128.51 millones de dólares en efectivo se ha mudado directamente de las estrategias de juego a las listas de incapacidad.

El negocio de la National Football League opera bajo una premisa de alto riesgo donde el talento se tasa en millones y la salud se mide en segundos. Los Seattle Seahawks experimentan hoy el costo directo de esta ecuación. La lesión la cadera de Sam Darnold mantiene en el congelador un desembolso inmediato de 27.50 millones de dólares asignados para esta campaña. El precio de ver el partido desde la lateral con ropa de civil.

Sin embargo, el verdadero laberinto financiero de esta epidemia no se limita a quienes hoy lamentan la ausencia de sus líderes en el campo. El entramado contractual de la liga permite que el impacto de una caída se pague en códigos postales muy lejanos.

Mientras los Atlanta Falcons evalúan la evolución de la lesión oblicua de Tua Tagovailoa, quien llegó al equipo por el salario mínimo de veterano de 1.21 millones, , la factura principal viaja al sur de Florida. Los Miami Dolphins absorben este año 52.78 millones de dólares de dinero garantizado por un jugador que ya no les pertenece y que hoy no puede lanzar un solo pase. Una paradoja similar ocurre en el desierto: los Arizona Cardinals sufragan 35.50 millones de dólares del ingreso anual de Kyler Murray, lesionado bajo el protocolo de conmociones con los Minnesota Vikings.

En contraste, la nueva generación de pasadores sufre el desgaste físico sin el blindaje de los contratos de la veteranía. Caleb Williams en Chicago y Jayden Daniels en Washington, las dos primeras selecciones del draft, representan el valor de la escala salarial de novatos con poco más de cuatro millones de dólares anuales cada uno. Sus ausencias por problemas de hamstring y codo dislocado, respectivamente, detienen los proyectos de reconstrucción más ambiciosos de la liga, demostrando que el costo de una lesión no siempre se calcula en la cuenta bancaria, sino en el tiempo perdido.

La NFL ha construido un imperio capaz de mitigar casi cualquier imprevisto comercial, pero carece de un seguro que inmunice las articulaciones de sus protagonistas. La temporada apenas comienza y el césped ya ha reclamado su primera cuota multimillonaria.

¿Quiénes son los quarterbacks lesionados en la NFL 2026?