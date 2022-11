¿Cuántos mundiales ha jugado la Selección de Gales?

La Copa del Mundo Qatar 2022 ha llegado y por ello es importante darse un repaso por los detalles más importantes de esta justa mundialista, siendo en esta ocasión el turno de la Selección Nacional de Gales que dirige el entrenador Robert Jonh Page y que está capitaneado por su hombre insignia y jugador de Los Angeles FC, el “Expreso de Cardiff”, Gareth Bale.

¿En cuántos Mundiales ha participado Gales?

Si bien no es un país debutante en un Mundial, el historial de la Selección de Gales en esta competición es sumamente corto, al contar con tan solo una participación previa a Qatar 2022, siendo Suecia 1958 su antecedente más reciente.

En dicha competición, los “dragones galeses” tuvieron una notoria participación para un país debutante al alcanzar los cuartos de final.

En la fase de grupos, terminaron invictos tras empatar sus tres partidos, 1-1 vs Hungría, 1-1 vs México y 0-0 vs Suecia para finalizar en la segunda posición del Grupo 3.

En cuartos de final les tocó enfrentarse a la Selección de Brasil, que al final resultaría campeona del certamen, en un partido en el que cayeron apenas por la mínima diferencia, concluyendo su primera justa mundialista en la quinta posición.

El delantero Ivor John Allchurch, jugador del Swansea Town en aquellos años, fue el goleador de la escuadra galesa en el torneo con dos anotaciones.

Regreso de Gales a un Mundial

Gales se clasificó a Qatar 2022 vía repechaje, instancia en la que derrotó a Ucrania por la mínima diferencia con gol de Gareth Bale, marcando asi el regreso galés a una Copa del Mundo tras 64 años de ausencia.

¿Cuándo juega Gales en Qatar 2022?

La Selección Galesa quedó emparejada dentro del Grupo B junto a Inglaterra, Irán y Estados Unidos, inciando su participación frente a los estadounidenses el lunes 21 de noviembre, posteriormente se medirán a los iraníes el viernes 25 y cerrarán la fase de grupos el martes 29 ante sus compatriotas británicos.

Todos los partidos se jugarán en el Estadio Ahmad Bin Ali.