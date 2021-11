Cuauhtémoc Blanco todavía confía en Sebastián Córdova

A Cuauhtémoc Blanco le brillan los ojos cuando habla de futbol. El gobernador de Morelos sigue pendiente del balompié mexicano a pesar de sus labores como mandatario estatal. El ídolo del América estuvo como invitado de honor en un evento de la embajada de Qatar en México con motivo de la cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo de 2022.

Al ex futbolista mexicano se le preguntó sobre el heredero de la camiseta ’10' del América, el juvenil Sebastián Córdova, que ha sido cuestionado por su rendimiento en el certamen.

“Qué le vaya bien al chavo, que saque la casta, creo que es un buen jugador y que reflexione las cosas que está haciendo bien, las cosas que está haciendo mal. Se le ha criticado mucho a Cordova pero esperemos más de él, que se ponga las pilas en la liguilla y que demuestre que es un gran jugador” dijo el gobernador de Morelos.

América y Córdova buscan la estrella 14 en la liguilla y en el camino deberán dar cuenta de los Pumas que vienen motivados tras eliminar a Toluca en el repechaje. Blanco Bravo aseguró que no le gusta el estilo de juego de las Águilas comandadas por Santiago Solari.

A mi no me ha gustado como ha jugado el América:Cuauhtémoc Blanco

“A mi no me ha gustado como ha jugado el América, aunque les duela, pero no me gusta como han jugado, están de superlíderes pero la liguilla es otro boleto y no se deben de confiar, Pumas eliminó a Toluca que era para mi mejor equipo, pero le dio la sorpresa, y no le vayan a meter un susto al América” dijo el histórico delantero de los azulcrema.

Este miércoles América visita a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario en el partido de ida de los cuartos de final. El equipo de Coapa solamente tiene una derrota en los últimos 17 compromisos ante los del Pedregal.