Cuento con el poder, el poder del NOCAUT: David Lemieux

El pugilista David Lemieux, quien se medirá ante el peligroso David Benavidez, aseguró que con la ardua preparación que tuvo en los últimos meses, podrá noquear y salir victorioso en el combate en el que estará en juego el título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Este sábado 21 de mayo, Lemieux, ex campeón mundial y Benavidez, chocan para buscar el cetro del organismo verde y oro, y que a su vez abre el camino para un pleito ante el mexicano Saúl Canelo Álvarez, monarca indiscutido de la división, con las fajas de la Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo.

TE PODRÍA INTERESAR: BENAVIDEZ BUSCARÁ SACAR DEL CAMINO A LEMIEUX

El pleito del sábado levanta expectativas, pues Benavidez es un serio aspirante de la categoría, que marcha como invicto en 25 pleitos con 22 nocauts y con 25 años de edad.

Por su parte, Lemiuex presume de una marca de 43 victorias con 36 nocauts , con 4 derrotas, dos de esas por la vía del nocaut.

ESTHER LIN

Las palabras de Lemiuex sobre el combate ante Benavidez

“Cuando quieres convertirte en campeón mundial, debes derrotar a la persona que está enfrente. En este momento, esa persona es Benavídez. Tengo que derrotarlo para ser campeón mundial. Todos saben que Benavídez es un muy buen peleador, pero pienso que la gente me verá como un contendiente en serio.

TE PODRÍA INTERESAR: JAIME MUNGUÍA TIENE OFICIALMENTE FECHA Y RIVAL

“Es un gran desafío, pero me tengo confianza. Mi entrenamiento para esta pelea fue tremendo, y estoy listo tanto física como mentalmente. Benavídez es bueno, y la gente verá un gran show ya que a ninguno de los dos nos gusta pelear muchos rounds. Veremos qué pasa.

“No eludo a nadie ni tampoco a ninguna pelea. Cuando yo salgo al cuadrilátero, él se tiene que preocupar por mí. En esta pelea, mi rival es sólido, pero yo confío en mi habilidad, mi poder y mi fuerza.

“Me queda suficiente gasolina en el tanque. Yo he llegado de un punto en el pasado para luego prevalecer.

“Confío plenamente en mi equipo y en mi capacidad para ganar el título. Respeto mucho a David Benavídez. Él es un gran peleador, pero el ring es el ring y yo quiero ser campeón.

“Cuento con poder, el poder de nocaut. No me interesa si él es el tan mentado cuco de la división, él está en mi camino y yo no le temo a nadie. No le temo a ningún hombre y yo estoy determinado a ser campeón el sábado por la noche.

“Benavídez viene a pelear, y yo también. Les prometo que se van a divertir”.