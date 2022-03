The Cuphead Show confirma segunda temporada en Netflix

La serie de Cuphead tendrá segunda temporada. Luego del éxito de los primeros 12 capítulos, la saga continuará con las aventuras de Cuphead y Mugman durante el verano del presente año.

A través de sus redes sociales, la plataforma de Netflix confirmó la extensión de la serie y sin dar una fecha en específico, los próximos episodios podrían lanzarse junto con la llegada del DLC del videojuego, The Delicious Last Course, el cual se estrenará el próximo 30 de junio de 2022.

Avance de la serie de Cuphead en Netflix

Con una animación inspirada en 1930 y con claras referencias a los dibujos animados de antaño, The Cuphead Show tiene lazos con el título desarrollado por Studio MDHR, pues en el universo presentado aparecen personajes referentes al videojuego de plataformas así como jefes de algunos niveles.

Los capítulos de la primera temporada, la cual se lanzó el pasado 18 de febrero, tienen una duración de entre 15 y y 17 minutos, lo que hace que la serie es pueda ver de manera rápida y continua en la aventura de los personajes principales con el diablo.

THE CUPHEAD SHOW IS OFFICIALLY RENEWED FOR SEASON 2!!! AND IT'S COMING THIS SUMMER! pic.twitter.com/gIam56ARp2 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) March 2, 2022

Te puede interesar: Las claves del éxito de Nintendo Switch a 5 años de su lanzamiento

El DLC de Cuphead llega el 30 de junio

Luego de una larga espera, el DLC de Cuphead estará disponible el próximo 30 de junio del presente año. Y es que la continuación del videojuego desarrollado por Studio MDHR se anunció desde 2018 y se fue atrasando su lanzamiento.

El avance de The Delicious Last Course se dio a conocer en la gala de los premios The Game Awards y a los hermanos Cuphead y Mugman, se les unirá la Sra. Chalice, quien será otro personaje jugable para descubrir las nuevas aventuras.

Cuphead, The Delicious Last Course llegará en junio de 2022

Con nuevos personajes, armas y habilidades, los jugadores deberán enfrentarse a una serie de nuevos jefes para ayudar al Chef Saltbaker en la última misión del juego.

El título está disponible para las plataformas Windows, Xbox One, PlayStation, Nintendo Switch y Steam.

Te puede interesar: FIFA 23 sería el primer juego de la saga de EA Sports con crossplay