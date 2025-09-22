Dagoberto Espinoza: cuánto tiempo puede pasar fuera un futbolista por una lesión de ligamento cruzado anterior

Dagoberto Espinoza se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el empate 2-2 entre América y Rayados, duelo en el que surgió una foto que le está dando la vuelta al mundo e involucra a Sergio Ramos . El canterano azulcrema salió de cambio en el primer tiempo y fue hasta este lunes 22 de septiembre cuando las Águilas dieron a conocer la gravedad de la lesión.

El lateral derecho, quien nadie apostaba nada por él y se ganó a confianza de André Jardine , sufrió una de las lesiones más temidas por los futbolistas, pues estará fuera de las canchas mínimo 6 meses, aunque el tiempo de recuperación puede tardar más. Por lo anterior, el mexicano se perderá lo que resta del Apertura 2025 y quizás también el Clausura 2026.

Club América Dagoberto Espinoza podría estar fuera de las canchas entre 7 y 9 meses, después de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda

De acuerdo con el portal Gades Salud, un deportista que haya sufrido una rotura de ligamento en cualquiera de las 2 rodillas tarda entre 6 y 12 meses en recuperarse por completo tras la cirugía. Entre los futbolistas el tiempo estimado es entre 7 y 9 meses, pues el objetivo es que regresen al 100 por ciento, tanto física como mentalmente.

Así fue la terrible lesión de Dagoberto Espinoza

Dagoberto Espinoza sufrió la lesión en el partido entre Rayados y América, Corría el minuto 38 cuando el lateral derecho fue a disputar el balón con Gerardo Arteaga. Sin embargo, el mexicano se rompió la rodilla al momento de pisar, por lo que cayó al césped. El cuerpo médico ingresó y lo trasladó afuera del campo en camilla, donde se le vio al mexicano destrozado por el dolor.

Carlos Salcedo, el mayor ejemplo de una lesión de ligamento cruzado anterior

Carlos Salcedo fue anunciado como refuerzo bomba de Rayados para el Clausura 2025; sin embargo, en su primer entrenamiento se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en enero de este año. La lesión mantuvo al defensa central fuera de las canchas durante 8 meses, hasta que a principios de septiembre regresó a entrenar al parejo de sus compañeros. Cabe destacar que el mexicano aún no disputa ningún partido.