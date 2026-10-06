¡ÚLTIMA HORA! Figura deja atrás al Real Madrid y cambia radicalmente de aires en LaLiga

Una bomba se ha soltado en el mercado de fichajes en LaLiga. El histórico lateral derecho, excapitán del Real Madrid y estandarte de la Selección de España, Dani Carvajal, está a un solo paso de convertirse en flamante refuerzo del conjunto del Getafe.

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La noticia ha sacudido el futbol español luego de que el propio presidente del club azulón, Ángel Torres, lo confirmara ante los micrófonos de DAZN. El mandatario del conjunto madrileño desveló que la operación va por excelente camino e incluso soltó el bombazo de que el experimentado zaguero ya superó los exámenes médicos de rigor. "Estamos en ello... Ha pasado el reconocimiento médico y va a venir ahora por la tarde", señaló el dirigente a las puertas de las oficinas del club, matizando que solo restan ultimar detalles con LaLiga para estampar la firma definitiva.

El fin de una era de Dani Carvajal con el Real Madrid

Para entender la magnitud de este movimiento hay que remontarse a mediados de mayo de 2026, fecha en la que Dani Carvajal anunció oficialmente su salida del Real Madrid tras culminar una etapa legendaria de 13 temporadas en el primer equipo (y 24 años sumando su etapa formativa en la cantera). A sus 34 años, el pentacampeón de Europa cerró un ciclo dorado de 450 partidos oficiales como merengue, quedando como agente libre al no renovar su vínculo.

Desde su último partido oficial con la camiseta blanca disputado a finales de la campaña pasada ante el Athletic Club, y tras quedar fuera de la prelista de la Selección de España para el Mundial de 2026, Carvajal ha permanecido cerca de cinco meses sin jugar un partido oficial, aprovechando el verano para definir su futuro profesional.

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¿Cuánto es lo que ganaba Dani Carvajal con Real Madrid?

El lateral nacido en Leganés tenía un ingreso de 9,78 millones de euros anuales. Un sueldo que muy difícilmente tendrá con el Getafe si es que ficha con los Azulones.

