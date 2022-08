Daniil Medvedev: “Yo prefiero que Djokovic juegue el US Open”

El tenista número 1 del mundo, Daniil Medvedev, habló en exclusiva para Azteca Deportes y confesó su deseo porque Novak Djokovic reciba el permiso para entrar a Estados Unidos y el US Open.

“Si me preguntas yo prefiero que él juegue, Novak ha demostrado a todos lo que es, en Wimbledon lo demostró una vez más, está ahí para ganar y todavía está ahí para alcanzar Nadal, entonces por la competencia deportiva creo que prefiero que él esté presente en el US Open”, dijo Medvedev.

Daniil Medvedev se llevó el encuentro frente a Stefanos Tsitsipas

El tenista ruso quiero mantenerse en la cima del ranking de la ATP y ahora desea defender su título en el último Grand Slam del año, el US OPEN.

“Para serte honesto es sensacional, por supuesto es una presión extra especialmente por gente de afuera, pero yo sé lo que tengo que hacer para estar ahí, tengo que ganar grandes torneos, es algo que no he podido hacer todavía este año y quiero hacerlo en lo que resta de la temporada, pero es fenomenal, uno de mis sueños hechos realidad y nadie puede quitármelo”, comentó Daniil.

Medvedev y sus ganas de disputar el US Open

El número 1 mencionó que está ansioso por jugar el Grand Slam que se disputa en la gran manzana, donde el año pasado derrotó en la final a Djokovic.

“Disfruto jugando el US Open, me gustan las canchas, y se juega un gran tenis, hace años había perdido, había perdido la final contra la Rafa Nadal y también unas semifinales ante Dominic Thiem, curiosamente ambos ganaron el título, claro Rafa en una final, eso es normal, jugué muy bien, uno de mis mejores partidos pero estoy muy confiado ahora y tengo mi oportunidad, necesito ganar muchos partidos ante grandes oponentes porque no va a ser fácil”, sentenció el actual número 1 del ranking de la ATP.

