Danil Medvedev: “Significa mucho la posibilidad de ser N°1 en México”

Danil Medvedev continúa teniendo grandes partidos y ya hace más de dos años que se ha convertido en uno de los principales referentes en el mundo del tenis. Ahora, el jugador ruso, llega como número 2 del mundo al Abierto de México que se jugará en Acapulco y en caso de ganarlo, podría destronar a Novak Djokovic del primer puesto. De esto y de otros temas más, habló en exclusiva con Azteca Deportes .

Medvedev, en principio, comentó sus primeras sencaciones al llegar México y más precisamente a la ciudad de Acapulco. Además, se refirió a las distintas actividades que ha estado realizando estos días.

“Tuve que pasar por la ciudad de México para llegar a Acapulco y me sorprendí mucho, porque no pensé que fuera tan grande, más grande que otras ciudades que he visto y Acapulco es un lugar increíble, el mar, nado todos los días con mi esposa, con mi entrenador, tomamos la tabla de surf y disfrutamos de las olas, practicamos duro”

Por otra parte, Danil, confesó el porqué decidió venir al ATP de Acapulco por primera vez y no fue a otros torneos. El jugador comentó que a veces la logística tiene mucho que ver en la decisión de que torneos jugar.

“Primero que todo escuche cosas muy buenas de otros lugares, que jugaron en este torneo y siempre regresaban nuevamente, yo jugué dos veces en Dubai que es cerca de Europa, pero es muy difícil ir luego a Indian Wells, es un vuelo bastante largo y las condiciones no son tan buenas para mí, es por eso que he decidido luego de un duro Australian Open darme un tiempo para descansar, preparar algunos días y venir aquí para tratar de hacer un buen torneo”.

Medvedev tiene chances de convertirse Top 1 si gana Acapulco

En otro orden, Medvedev no hizo oídos sordos a lo que se comenta y se enfrentó a la pregunta del momento. La posibilidad concreta de convertirse nuevo número 1 estas semanas, si se dan algunos resultados en Acapulco y otros en Dubai, donde tendrá participación Novak.

“Significa muchísimo, hay una gran posibilidad si juego bien las siguientes semanas incluyendo aquí, creo que no sería número 1 si Novak juega bien en Dubai y siempre que Novak está en un torneo es bastante difícil de vencer pero para mí lo más importante es mostrar un gran Tenis, este año aquí y definitivamente no será fácil ganar el torneo aquí, primero hay que tener unos buenos resultados y luego veremos qué pasa”. Además, hizo hincapié en la gran relación que tiene con el serbio, actual número uno del mundo “Lo que dijo estuvo muy bien, no leo las noticias tanto pero lo vi en alguna parte y es bueno escucharlo, esas palabras de alguien que tú aprecias desde 10 años atrás,es algo que me pone feliz, que me haya escrito, solamente tengo respeto para él y pienso que es un gran chico” concluyó.

Por último, Danil hizo referencia al opaco recuerdo del último Australia Open y fue cauto al referirse a una posible revancha contra Nadal en Acapulco, ya que ambos tienen varios partidos previos antes de semis, donde se podrían enfrentar.

“En el tenis no tengo muchos miedos, tal vez uno de ellos es no alcanzar todo mi potencial, pero en algunos años yo sé que si hago todo lo que puedo, claro que tendré partidos como el de Australian Open, estoy un poco decepcionado y tal vez hubiera lo hecho un poco mejor . Con respecto a Rafa, dijo “Ambos tenemos que ganar tres partidos ante difíciles oponentes, tenemos que saber que cada torneo, cada ciudad es diferente y cuando juegas ante los mejores en el mundo tienes que mostrar tu mejor potencial, algunas veces perderás, algunas veces ganarás y para mí lo más importante es jugar bien el primer partido y ver cómo me siento, mostrar mi mejor tenis y esto tal vez me hará tener oportunidad de estar en semifinales” finalizó el ruso.