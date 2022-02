¿Qué torneos podría disputar Djokovic sin estar vacunado?

Djokovic ha confesado que no se vacunará contra el Covid-19 . El tenista serbio defiende su libertad para decidir, lo que le deja en una posición complicada para disputar ciertos torneos. Muchos se preguntan ¿Qué torneos podrá disputar el número 1 del mundo?

REUTERS

ATP 500 de Dubái

Algo que ya está confirmado es que el tenista serbio estará presente en el ATP 500 de Dubái. En los Emiratos Árabes Unidos no le solicitan la vacunación para poder entrar y, por eso y por la buena relación que tiene Nole con los dirigentes del torneo, ha decidido que esta sea su primera parada del circuito tras no poder jugar el Abierto de Australia.

Te interesará: Conoce los escenarios para que Medvedev sea número uno del mundo

No podrá participar de Indian Wells y Miami

Novak no va a poder disputar los dos primeros Masters 1000 de la temporada, Indian Wells y Miami. En Estados Unidos exigen la vacunación completa para poder entrar al país y aunque Djokovic aparece inscrito en el torneo californiano, no podría competir en él.

¿Podremos ver algún día a Federer en Acapulco? Zurutuza responde

Los master que podrá disputar

Los siguientes torneos que podría disputar son El Serbia Open, torneo que organiza él mismo en Belgrado, en su casa, y los Masters 1000 de Madrid y Roma. Tanto en España como en Italia no exigen la doble vacunación en la entrada al país, siempre que se muestre haber superado el Covid en los últimos seis meses o una PCR negativa en las 72 horas anteriores de entrada al país.

Fuera de Roland Garros

Con respecto a los Grand Slam, esto dejaría fuera de plazo a Djokovic en Francia para Roland Garros, torneo que empieza el 22 de mayo. Novak no podría jugar en París.

Te podría interesar: Rodrigo Pacheco: La promesa del tenis mexicano que jugará en Acapulco

Podría jugar Wimbledom

Por su parte en Wimbledon, sí se le permitiría la entrada a Reino Unido. Las medidas impuestas por el gobierno británico exigen a los no vacunados que quieran entrar al país una PCR negativa 72 horas antes de entrar al país, pasar una cuarentena de 10 días y presentar dos test más negativos en ese plazo. Esto le permitiría jugar en Wimbledon. Con todos los torneos de verano, incluyendo el US Open fuera de su alcance, sería ver en qué situación se encuentra la pandemia para otoño y qué países y torneos permiten la entrada a los no vacunados.