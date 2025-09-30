David Benavidez podría ser una opción para Terence Crawford en las 168 libras

En el boxeo siempre se especula con grandes combates, y uno que ha generado atención es el de David Benavídez vs Terence Crawford. Aunque por ahora no hay acuerdo formal, muchos peleadores y entrenadores consideran que sería un choque de estilos atractivo, con el poder, alcance físico y juventud de Benavídez frente a la técnica, experiencia y habilidad estratégica de Crawford.

“Benavidez es un tipo grande, aunque no digo que no pelearé con él. La única razón por la que enfrenté a Canelo es porque no es un tipo grande, mientras que Benavidez mide como 1.80, además de que pesará 88-90 (kilos)", señaló Crawford para un podcast.

¿Es factible una pelea entre Crawford y Benavidez?

Para ninguno de los dos peleadores es una prioridad enfrentar al otro, Benavidez busca unificar los títulos en las 175 libras contra Dmitry Bivol para convertirse en indiscutido, aunque no descarta un combate contra Crawford.

La realidad es que el boxeador originario de Omaha no tiene claro si quiera el continuar en la división de los Supermediano, otra de las posibilidades es bajar a las 160 para enfrentar al campeón unificado Janibek Alimkhanuly, aunque se ve poco viable buscar un título indiscutido en otra categoría.

Para Benavídez, bajar a 168 libras puede implicar perder algo de masa, energía o potencia; para Crawford, subir y adaptarse a rivales más grandes, con más masa corporal, oponentes que golpean fuerte. Además, convencer a las promotoras, sancionadoras y hacer que el combate sea económicamente viable no es trivial.

