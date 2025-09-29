deportes
Nota

Boxeador fue detenido por manejo imprudente y por posesión de armas de fuego

Terence Crawford fue detenido en Omaha, Nebraska por manejo imprudente y después por posesión de armas de fuego

Terence Crawford rival de Canelo Álvarez
Box Azteca
Compartir

El mundo del boxeo vuelve a voltear al pugilista estadounidense Terence Crawford fue detenido de forma momentánea en Omaha, Nebraska a sólo horas que la ciudad realizara un desfile en su honor por la victoria conseguida frente al Canelo Álvarez.

¿Cómo detuvieron a Terence Crawford en Nebraska?

La versión oficial asegura que los agentes de Omaha detuvieron un vehículo alrededor de la 1:30am bajo la sospecha de conducción imprudente. Durante el interrogatorio, uno de los oficiales aseguró haber visto un arma de fuego en el piso del lado del conductor, por lo que el operativo tuvo que subir su nivel de precaución.

Por motivos de seguridad, los cuatro ocupantes del vehículo (incluyendo Crawford) fueron ordenados a salir con los brazos en alto, con armas apuntándoles. En un video que circula en redes sociales, Crawford aparece con los brazos levantados, diciendo: “I ain’t reaching for no gun” (“no estoy agarrando un arma”).

La policía afirma que luego identificó al conductor como Crawford mediante su licencia de conducir y le impuso una multa por conducción imprudente. Se constató que uno de los pasajeros, perteneciente al equipo de seguridad de Crawford, también portaba legalmente un arma de fuego. Según la policía, todos los ocupantes tenían el derecho legal de portar armas. Tras la detención, Crawford fue liberado sin cargos y su única sanción fue la multa emitida.

La policía de Omaha investigará la detención de Terence Crawford

El jefe de policía de Omaha, Todd Schmaderer, ordenó una investigación interna para revisar el protocolo aplicado y determinar si hubo uso excesivo de fuerza u otros procedimientos incorrectos. Por su parte, el alcalde de Omaha, John Ewing, manifestó que se comunicó personalmente con Crawford y subrayó la importancia de que la comunidad confíe en la policía.

En un comunicado, Ewing reconoció la gravedad del hecho, expresó su “sorpresa” y afirmó que la ciudad debe “ser transparente” con los hallazgos de la investigación. También se reportó que el alcalde está revisando las grabaciones de cámaras corporales (“body cams”) del operativo, así como los protocolos policiales aplicados durante la detención.

