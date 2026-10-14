David Dodick, experto en longevidad: “Para el cerebro, el ejercicio y el sueño profundo son importantes. También el ejercicio cognitivo es importante. A tu cerebro le encanta que le pidas hacer algo nuevo, ya sea tocar un instrumento o aprender un lenguaje”

Mientras hay especialistas que hablan de la expectativa de vida, otros ponen el foco en cómo conservar las capacidades físicas y mentales durante el envejecimiento. David Dodick, neurólogo con tres décadas de trayectoria en la Clínica Mayo, sostiene que los hábitos cotidianos pueden ayudar a proteger el cerebro y retrasar la aparición de enfermedades.

Así como expertos en longevidad hablan de la caminata y la fuerza, Dodick también destaca el sueño profundo, el aprendizaje de nuevas habilidades y el manejo del estrés. Actualmente, es director científico y médico del Atria Health and Research Institute, donde trabaja en el campo de la medicina preventiva.

|Foto: LinkedIn

La explicación de la frase de David Dodick sobre el ejercicio cognitivo

Dodick considera que el cerebro necesita nuevos desafíos para mantenerse activo. Por eso, recomienda actividades que exijan aprender y desarrollar habilidades, como tocar un instrumento musical o estudiar otro idioma. La idea es incorporar estímulos cognitivos a la rutina, en lugar de limitarse únicamente al ejercicio físico.

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El neurólogo también destaca las actividades que combinan movimiento y concentración. Bailar o practicar boxeo, por ejemplo, requieren coordinación motora y atención. Él dice que estos ejercicios permiten estimular el cuerpo y lo cognitivo.

Mejores frases de David Dodick para la longevidad

“El ejercicio es la mejor receta que podría escribir, y la mejor receta que usted podría seguir”, explica. Otra de sus frases se centra en la necesidad de aprender: “A tu cerebro le encanta que le pidas que haga algo nuevo, ya sea aprender a tocar un instrumento o un idioma”.

Dodick aconseja realizar al menos 150 minutos semanales (2 horas y 30 minutos) de ejercicio de intensidad moderada a alta. También incorpora actividad aeróbica a su rutina y practica entrenamiento de fuerza, porque la masa muscular disminuye con la edad y cumple funciones importantes para la salud metabólica y cerebral.

Un estudio sobre longevidad y sexo concluyó que las personas que tienen sexo por lo menos dos veces a la semana tienen menos riesgo de morir prematuramente. |Archivo

Consejos de David Dodick para la longevidad

Dodick organiza sus hábitos alrededor de varios pilares: alimentación, sueño, ejercicio, entrenamiento cognitivo y manejo del estrés. En su caso, procura dormir lo suficiente, entrenar con regularidad y practicar meditación contra la ansiedad.

En cuanto a la alimentación, sigue un plan basado en la dieta MIND, que prioriza legumbres, verduras, frutas, frutos secos, aceite de oliva, pescado y aves, y limita los alimentos ultraprocesados y el consumo excesivo de alcohol.

La conexión social también forma parte de su rutina. Dodick mantiene contacto frecuente con familiares y amigos, sale a caminar con su esposa y comparte actividades con otras personas.

