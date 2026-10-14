Erick Topol, experto en longevidad: “En Estados Unidos la expectativa de salud llega a los 64 años, pero la expectativa de vida llega a los 79. Entonces tienes una brecha de 15 años donde tu expectativa de salud ya venció pero tu expectativa de vida continúa”

Mientras especialistas en longevidad hablan de entrenar fuerza además de caminar, también destacan la importancia de cuidar la salud para llegar a edades avanzadas con una buena calidad de vida. El cardiólogo Erick Topol sostiene que uno de los grandes desafíos consiste en reducir el tiempo que las personas viven con enfermedades relacionadas con la edad.

Así como hay especialistas que dan consejos de longevidad, Topol investiga qué factores pueden ayudar a envejecer de forma saludable. En sus análisis, advierte sobre una diferencia de 15 años entre la expectativa de vida saludable y la expectativa de vida promedio en Estados Unidos, un periodo en el que muchas personas pueden “vivir mal”.

La diferencia entre la expectativa de vida y la expectativa de salud

La expectativa de vida estima cuántos años puede vivir una persona, mientras que la expectativa de vida saludable se refiere al tiempo que puede pasar sin enfermedades importantes o limitaciones de salud.

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Topol explica la diferencia con cifras de Estados Unidos: “La esperanza de vida saludable promedio en Estados Unidos es de 64 años”, mientras que la expectativa de vida llega a los 79. La brecha resultante es de 15 años.

El objetivo, por tanto, no consiste únicamente en vivir más tiempo, sino en conservar la autonomía y el bienestar durante más años. Para Topol, los cambios en el estilo de vida pueden contribuir a ese propósito.

Mejores consejos y frases de Erick Topol, experto en longevidad

Topol es fundador y director del Instituto de Investigación Traslacional Scripps, donde estudió a personas mayores de 80 años que no habían desarrollado enfermedades crónicas graves. Su equipo comparó sus genomas con los de otras personas para identificar posibles ventajas genéticas, pero encontró pocas diferencias que explicaran por sí solas esa condición.

A partir de sus investigaciones, el cardiólogo destaca una combinación de factores vinculados con el envejecimiento saludable: ejercicio, sueño reparador, relaciones sociales, control de la inflamación, cuidado del sistema inmunitario y medicina preventiva.

Entre sus recomendaciones, subraya la importancia del entrenamiento de resistencia y equilibrio, además de pasar tiempo al aire libre y mantenerse socialmente activo.

