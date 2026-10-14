Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Erick Topol, experto en longevidad: “En Estados Unidos la expectativa de salud llega a los 64 años, pero la expectativa de vida llega a los 79. Entonces tienes una brecha de 15 años donde tu expectativa de salud ya venció pero tu expectativa de vida continúa”

El especialista en longevidad, Erick Topol, explica una diferencia tan simple como impensada

Erick Topol, experto en longevidad

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras especialistas en longevidad hablan de entrenar fuerza además de caminar, también destacan la importancia de cuidar la salud para llegar a edades avanzadas con una buena calidad de vida. El cardiólogo Erick Topol sostiene que uno de los grandes desafíos consiste en reducir el tiempo que las personas viven con enfermedades relacionadas con la edad.

Así como hay especialistas que dan consejos de longevidad, Topol investiga qué factores pueden ayudar a envejecer de forma saludable. En sus análisis, advierte sobre una diferencia de 15 años entre la expectativa de vida saludable y la expectativa de vida promedio en Estados Unidos, un periodo en el que muchas personas pueden “vivir mal”.

Erick Topol longevidad fitness

La diferencia entre la expectativa de vida y la expectativa de salud

La expectativa de vida estima cuántos años puede vivir una persona, mientras que la expectativa de vida saludable se refiere al tiempo que puede pasar sin enfermedades importantes o limitaciones de salud.

TE PUEDE INTERESAR:

Topol explica la diferencia con cifras de Estados Unidos: “La esperanza de vida saludable promedio en Estados Unidos es de 64 años”, mientras que la expectativa de vida llega a los 79. La brecha resultante es de 15 años.

Longevidad en México

El objetivo, por tanto, no consiste únicamente en vivir más tiempo, sino en conservar la autonomía y el bienestar durante más años. Para Topol, los cambios en el estilo de vida pueden contribuir a ese propósito.

Mejores consejos y frases de Erick Topol, experto en longevidad

Topol es fundador y director del Instituto de Investigación Traslacional Scripps, donde estudió a personas mayores de 80 años que no habían desarrollado enfermedades crónicas graves. Su equipo comparó sus genomas con los de otras personas para identificar posibles ventajas genéticas, pero encontró pocas diferencias que explicaran por sí solas esa condición.

A partir de sus investigaciones, el cardiólogo destaca una combinación de factores vinculados con el envejecimiento saludable: ejercicio, sueño reparador, relaciones sociales, control de la inflamación, cuidado del sistema inmunitario y medicina preventiva.

Entre sus recomendaciones, subraya la importancia del entrenamiento de resistencia y equilibrio, además de pasar tiempo al aire libre y mantenerse socialmente activo.

Tags relacionados
TAG Longevidad Salud deportiva

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

2:40 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

2:40 p. m.
15 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
15 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
15 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:40 p. m.
16 OCT
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
16 OCT
ATLANTE VS PUMAS LIVE PREVIO.png

LIVE PREVIO Atlante vs Pumas | Jornada 12 Liga BBVA MX, Apertura 2026

7:55 p. m.
16 OCT
ATLANTE VS PUMA.png

Atlante vs Pumas | Jornada 12 Liga BBVA MX, Apertura 2026

8:48 p. m.
16 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 OCT
MINEIRO VS CORITIBA FECHA.png

Brasileirao| ⁠Mineiro vs Coritiba

3:55 p. m.
17 OCT
São Paulo vs Vasco da Gama FECHA.png

Brasileirao| ⁠São Paulo vs Vasco da Gama

6:01 p. m.
17 OCT
BORREGOS CEM VS LINCES UVM FECHA.png

ONEFA|Borregos CEM vs Linces UVM

7:55 p. m.
17 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca| Miguel “Piolín” Martínez vs Nahuel Boncompagni Live Previo

10:20 p. m.
17 OCT