David Medrano revela por qué renovaron a Leaño en Chivas

A todos sorprendió la continuidad de Marcelo Michel Leaño en Chivas. Sin embargo, Don David Medrano contó lo que hubo detrás de la decisión del equipo rojiblanco y loque realmente pasó para que Ricardo Peláez lo ratificara.

Marcelo Michel Leaño parecía tener pie y medio fuera del Rebaño. Luego de siete partidos, el técnico interino empató tres partidos, perdió otros tres y ganó sólo uno... pero al final parece que eso le alcanzó para mantenerse en el banquillo.

¿Por qué renovaron a Leaño en Chivas?

En redes sociales, David Medrano aseguró que “favor con favor se paga”, y es que es muy sospechoso que justo un día después de la renovación de Ricardo Peláez con el equipo, se anuncie que Michel Leaño se mantendrá.

Don Deivid aseguró que fue una cadena de favores la que se vivió en el conjunto rojiblanco. Amaury Vergara mantuvo a Ricardo Peláez, para que el Director Deportivo mantuviera a su “amigo”, Leaño, en la direccción técnica.

Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo (L-R) Amaury Vergara Guadalajara Manager, Marcleo Michel Leano head Coach and Ricardo Pelaez Director Deportivo de Guadalajara during the game America vs Guadalajara, corresponding to tenth round of the Torneo Apertura Grita Mexico A21 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 25, 2021.



¿Una buena decisión para el futuro de Chivas? No lo sabemos, pero parece que por resultados no se guiaron para mantener a Leaño y el Clausura 2022 será la prueba de fuego para el técnico que había llegado como interino al conjunto rojiblanco.

El calendario de Chivas en el Grita México Apertura 2021

Ya no hay mañana para el Rebaño. Si no derrotan a Mazatlán, partido que podrías disfrutar por las pantallas de Azteca 7 el viernes 5 de noviembre, no entrarán al repechaje de la Liga BBVA MX, consumando otro fracaso.

Hasta ahora, el único triunfo que registra el equipo de Marcelo Michel Leaño en el torneo, lo consiguió como local frente al Toluca. Habrá que esperar si el chiverío es capaz de sacar las tres unidades en su visita al Kraken, o sumarán así el primer fracaso con su flamante nuevo entrenador.

