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Construyen coloso de 850 mdd con 12 mil toneladas de acero: así es el estadio más moderno de futbol americano de la actualidad

Con una brutal inversión de 850 millones de dólares y 12 mil toneladas de acero, la Universidad de Northwestern levantó el recinto más moderno, tecnológico e intimidante del futbol americano

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|@NUFBFamily

Escrito por: Sebastian Cortés

Exactamente un siglo después de su primera versión, la Universidad de Northwestern inaugura hoy el estadio de futbol americano colegial más caro de la historia. Tras la demolición del antiguo recinto a principios de 2024, el nuevo y espectacular Ryan Field cobra vida este 2 de octubre de 2026 en Evanston, Illinois, abriendo el telón con el duelo inaugural entre los Northwestern Wildcats y Penn State.

Construido con 12 mil toneladas de acero y un abrumador presupuesto de 862 millones de dólares, esta joya arquitectónica marca un antes y un después en la forma de vivir el deporte universitario.

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Menos butacas, más terror: el "muro" de 35 mil asientos

En lugar de construir un estadio gigante, Northwestern decidió achicarlo. Pasaron a tener solo 35,000 asientos, convirtiéndolo en el recinto más pequeño de su conferencia. La intención es que absolutamente nadie quede lejos de la acción. Quieren crear un efecto humano que asfixie al equipo visitante, y para lograrlo armaron una sección súper empinada exclusiva para 2,000 estudiantes que ya bautizaron como el "Wildcat Wall".

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Diseño de NFL para crear un manicomio acústico

Para el diseño, los arquitectos tomaron lo mejor de los estadios modernos de la NFL y el ambiente de las canchas de la Premier League inglesa. La joya del lugar es un techo o dosel gigante que cubre el 100% de las butacas. Esta estructura no solo protege a los fans del clima brutal de Chicago, sino que fue diseñada con un propósito acústico, atrapar todos los gritos del público y rebotar ese ruido directamente hacia el campo de juego para intimidar al rival.

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Cero impuestos y tecnología verde: más que un estadio

Lejos de ser un "elefante blanco" que se usa un puñado de veces al año, el recinto está pensado para darle vida a la ciudad. Contará con plazas públicas y áreas verdes abiertas a la comunidad, y albergará deportes juveniles y grandes conciertos. Además, busca ser el estadio más ecológico de Estados Unidos, apuntando a la certificación máxima por su bajo impacto ambiental. Básicamente, cambiaron la idea de hacer una mole de cemento enorme por un estadio premium, ruidoso y de primer nivel.

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