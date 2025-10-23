¿Debe quedarse o irse? Aficionados opinan sobre Sergio Ramos en Rayados de Monterrey

Sergio Ramos es sin duda un referente del equipo de Rayados de Monterrey desde su llegada a principios de 2025 con muchas exigencias , pues es considerado uno de los mejores defensas centrales contemporáneos, gracias a su destacable trayectoria. Sin embargo, en diciembre de este año se le vence contrato y aún no renueva, aunque hay una luz de esperanza en los aficionados regiomontanos, los cuales la mayoría quieren que se quede.

El español es querido por los seguidores del conjunto regio, pues no solo aporta defensivamente, también lo hace a la ofensiva al anotar goles de cabeza y de penales, ya que es el cobrador oficial cuando está dentro de la cancha. El defensa se sinceró sobre su futuro y todo pare indicar que quiere continuar en México.

X

La vox populi de la afición de Rayados sobre Sergio Ramos

La mayoría de la afición regiomontana considera que Sergio Ramos debe seguir en Rayados de Monterrey, pues gracias a él todo el mundo conoce al club mexicano, así lo consideró el usuario @javy_sena.

“Claro que todos los Rayados lo apoyamos, los de San Nicolás dirán que no tiene campeonatos, pero desde que llegó, la marca Rayados ya es conocida a nivel mundial y es lo que no pueden superar”, escribió el seguidor en la red social X.

X

“Claro, merece renovar, es un lujo verlo jugar y eso vale. Estoy seguro que más de un equipo siente envidia por no tenerlo en sus filas”, “Fírmenlo 5 años, por favor” y “Es un orgullo decir que Ramos juega en Rayados”, son algunos de los comentarios de la afición de Monterrey.

La posible renovación de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey

La prensa de Nuevo León reporta que Sergio Ramos continuará en el equipo, pues ya hay un acuerdo de palabra entre él y la directiva de Rayados de Monterrey para renovarlo un año más, por lo que el español continuaría en la Liga BBVA MX hasta el Apertura 2026.