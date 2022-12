Declan Rice envía mensaje a los críticos de Inglaterra

La Selección de Inglaterra superó a Senegal en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 tras llevarse la victoria por 3-0 en el Estadio Al Bayt y Declan Rice, uno de los pilares y líderes del equipo, envió un mensaje claro a sus críticos y aseguró que no se les ha dado el crédito que se merecen.

Después del encuentro en el que el Conjunto de la Rosa fue claro dominador, el jugador del West Ham habló ante los medios en la zona mixta.

“Creo que no nos han dado el crédito que merecemos. Holanda o Argentina, por ejemplo, no han ganado sus partidos fácil. Siempre nos dicen muchas cosas negativas. Nuestros dos últimos partidos han sido perfectos”, afirmó Rice, quien también fue cuestionado por la capacidad goleadora del equipo, que ha igualado ya los doce tantos de 2018 y mejorado los once de 1966, cuando ganaron su único Mundial.

“Antes del torneo se hablaba mucho de que no marcamos goles. Hemos callado a los críticos”, agregó.

Francia vs Inglaterra en cuartos de final

Sobre el cruce de cuartos de final contra Francia, Rice aseguró que es la clase de partido que quieren jugar y que no hay muchos encuentros mejores que un Francia vs Inglaterra.

El centrocampista de los Hammers, indiscutible en esta selección inglesa, se deshizo en halagos hacia su compañero Jude Bellingham, candidato a mejor jugador del torneo.

“Me hace muy feliz verle así, ver a un jugador tan atlético y tan talentoso crear esas oportunidades. Lo lleva haciendo toda la temporada en el Dortmund y ahora lo hace también para nosotros”, destacó.

Francia e Inglaterra chocarán en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 el próximo sábado 10 de diciembre a las 13:00 horas, tiempo de México.