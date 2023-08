Las declaraciones más importantes de Canelo Álvarez junto a Jermell Charlo en Los Angeles.

Este miércoles se celebró la rueda de prensa por motivo de la pelea de Canelo Álvarez en contra de Jermell Charlo, citando a los medios especializados en Los Angeles para dar detalles de su enfrenamiento del 30 de septiembre.

El combate que será el 30 de septiembre mostrará a dos peleadores con la ambición de salir vencedores y de salir forrados de campeonatos.

Canelo ante Carlo que será en la Arena T-Mobile, será la primera pelea entre dos indiscutidos; nunca dos campeones con esa etiqueta se han encontrado cómo será ahora entre el campeón undisputed de peso supermediano y el undisputed de los superwelter.

Ryan Hafey/Premier Boxing Champions

CANELO ÁLVAREZ

“Estoy muy contento de estar involucrado en una gran pelea como esta una vez más. Espero que todos disfruten esta pelea ya que será una gran noche para la afición que venía queriendo vernos pelear hace mucho tiempo.

“Ya veremos si es verdad lo que dicen de que yo estoy un paso más lento. Entiendo las razones que la gente tiene para decir eso, y estoy de acuerdo. No rendí a mi mejor nivel en mis dos peleas previas a esta, pero yo sé por qué, y estaré listo para esta contienda. Ya veremos qué sucederá, pero todos verán algo distinto esta vez.

“Yo siempre digo que parezco un oponente accesible fuera del cuadrilátero, pero que es completamente distinto cuando ellos ingresan al ring conmigo. No es lo mismo verme desde afuera que estar dentro de las cuatro esquinas conmigo. Soy un tipo distinto.

“Pienso que tanto Jermell como Jermall Charlo son grandes boxeadores y no es por faltarle el respeto a Jermall, pero yo pienso que Jermell se ha enfrentado a oponentes de mayor envergadura en sus peleas. Pienso que él es el mejor boxeador de los dos.

“Saldré a dar lo mejor de mí como siempre lo hago, desplegando mi habilidad y mi experiencia dentro del ring”.

JERMELL CHARLO

“Cuando me llamaron sobre esta pelea, no había más que decir. “Vamos”. Mi carrera entera ha consistido en perseguir a Canelo, ya que él ha estado en la cima por mucho tiempo. La hora de pelear ha llegado y ahora yo debo entrar a hacer mi trabajo de la mejor manera posible.

“La gente apreciará mi habilidad y lo que yo vengo haciendo desde hace tanto tiempo, desde que era niño, después de este 30 de septiembre. Yo doy espectáculo en cada pelea que dispute y soy peligroso de principio a fin. Quiero ser reconocido como un grande del boxeo.

“Canelo se va a dar cuenta que yo en realidad soy el Charlo grande, ya que yo soy quien digo que soy. Verá que yo poseo buena potencia en mis puños, buen movimiento lateral, y que comando al ring. Igual que él. Verá que no seré un paseo por el parque, y yo también seré mejor que antes en esta pelea.

“Traeré a ese calor de Texas conmigo, y voy a divertirme mientras me luzco. Amo hacer esto y representaré a mi cultura dando espectáculo.

“Obtengan sus entradas, sintonicen ‘All-Access’ por SHOWTIME, y vean la pelea. Nosotros vamos a dar la mejor muestra boxística del año y valdremos el precio de admisión”.

Ryan Hafey/Premier Boxing Champions

EDDY REYNOSO, Entrenador y Manager de Canelo

“Estamos aquí nuevamente, listos para seguir adelante y hacer historia. Concretar una pelea entre dos campeones indiscutidos no es algo fácil de lograr, y nosotros lo conseguimos gracias al gran esfuerzo de ambos equipos para hacerla realidad.

“Los estilos hacen a las peleas, y creo que los estilos de Canelo y Charlo encajan a la perfección para que esta sea una gran pelea el 30 de septiembre. Vengan a Las Vegas, no se la van a querer perder.

“Estamos 100 por ciento motivados como equipo para enfrentarnos al equipo de Charlo, el cual cuenta con un gran entrenador como Derrick James y a un gran aliado como Joan Guzmán. Sí, será un desafío, pero los peleadores serán los que decidan todo dentro del ring. Dos campeones indiscutidos que cuentan con el apoyo de sus entrenadores para pelear a su mejor nivel”-

DERRICK JAMES, Entrenador de Charlo

“Espero que todos vengan a vernos el 30 de septiembre, ya que esta pelea ofrecerá fuegos artificiales. Ambos de estos boxeadores lo dejarán todo dentro del ring, y ya quiero que llegue la hora de ver a Jermell rindiendo de gran manera y obteniendo la victoria esa noche.

“Mi trabajo con Jermell es asegurarme de que él pueda hacer todo lo necesario para ser exitoso. No me preocupo tanto por la esquina contraria, solo me enfoco en Jermell. Al mismo tiempo, esta es una súper pelea y debes estar motivado e inspirado por ella. Me motiva asegurarme de que Jermell sea exitoso”.

TOM BROWN, Presidente de TGB Promotions

“Esta pelea será increíble. El sábado, 30 de septiembre promete ser puros fuegos artificiales sin parar frente a otra multitud en un T-Mobile Arena repleto en Las Vegas. Obtén tus tickets temprano, ya que esta pelea será imperdible”.