CONFIRMADO: este es el partido en el que Luis Ángel Malagón volvería a jugar con Club América

Luis Ángel Malagón sigue sin sumar minutos de forma oficial con el primer equipo del América. Tras haber sufrido una ruptura del tendón de Aquiles previo al Mundial 2026, el guardameta se ha enfocado en su recuperación y, desde hace varias semanas, ya se encuentra recuperado. Sin embargo, aún no fue seleccionado por Guillermo Almada para volver a tener rodaje con el equipo.

Durante este último tiempo, el técnico uruguayo decidió que Malagón sea probado en el América Sub-21 con el objetivo de volver a tener ritmo futbolístico ante largos meses de ausencia. Además, el buen desempeño de Rodolfo Cota provocó que el cuerpo técnico no apresure su vuelta a las canchas, sin embargo, esto está cada vez más cerca.

¿Cuándo regresaría Luis Malagón de su lesión?

Según información de medios partidarios, todo parece indicar que Luis Malagón volverá a tener minutos con el primer equipo del América en el duelo de esta noche ante Cruz Azul. Este jueves 1 de octubre, el cuadro azulcrema enfrentará a los cementeros en San Diego, Estados Unidos, por un Clásico Joven de caracter amistoso en plena fecha FIFA.

|@angel_malagonv @fotomau

Ambos equipos se presentarán en el Snapdragon Stadium con múltiples bajas debido a las convocatorias de selecciones. Por este motivo, el duelo ante Cruz Azul luce como el escenario óptimo para que Malagón regrese al primer equipo y demuestre cómo se encuentra desde lo futbolístico, pues ya está recuperado al cien por cien de su lesión en el pie.

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¿Cuándo fue el último partido de Luis Malagón?

El último partido de Luis Ángel Malagón con el primer equipo del América fue el 10 de marzo de 2026, cuando las Águilas enfrentaron al Philadelphia Union en la ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup. El conjunto azulcrema ganó por 1-0 con gol de Raphael Veiga, pero perdió a su guardameta por lesión.

Malagón sufrió la lesión durante el primer tiempo y tuvo que abandonar la cancha en camilla. Rodolfo Cota ingresó en su lugar y, desde entonces, el michoacano no volvió a disputar un encuentro con el equipo mayor. Aunque ya tuvo actividad con la Sub-21, su regreso al primer equipo sigue pendiente.

|Instagram Luis Ángel Malagón / @angel_malagonv

¿A qué hora juega América contra Cruz Azul?

El partido entre América y Cruz Azul se jugará este jueves 1 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en el Snapdragon Stadium de San Diego, California. El anuncio oficial de las Águilas establece el inicio a las 19:30 horas locales, que corresponden a ese horario en territorio mexicano.

Este Clásico Joven será de carácter amistoso y permitirá que ambos equipos mantengan ritmo durante la pausa por fecha FIFA. Para Malagón, podría representar la oportunidad de volver a defender la portería del primer equipo, aunque su participación dependerá de la decisión de Guillermo Almada.