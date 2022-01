Depresión y ansiedad enfermedades que aquejan a grandes atletas

Cuando la máxima estrella de Tokyo 2020, la gimnasta estadounidense Simone Biles anunció que no tomaría parte de la final de individual del all around durante los juegos olímpicos, destapó la caja de pandora de una problemática que afecta a muchos atletas de alto rendimiento.

Te interesará: Todo lo que debes saber del Abierto de Australia 2022

¿El anuncio de Biles que sorprendió al mundo?

Robot servirá la comida en Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022

Ante el desconcierto mundial, y luego de retirarse en cinco de las seis pruebas en las que iba a participar, Biles dio a conocer que no estaba lista para continuar con la presión a la que había sido sometida y que sufría de depresión y ansiedad.

La presión mediática le hizo mal a Osaka

Horas después, la tenista japonesa Naomi Osaka, encargada de encender el fuego olímpico en su país, se sumó al reclamo y dijo, después de perder en la tercera ronda de los juegos olímpicos ante una desconocida, que se tomaría un tiempo de descanso, pues la presión mediática había hecho merma en ella.



El mundo comenzó a hablar de salud mental

Y así fue como el mundo se dio cuenta que en los atletas de alto rendimiento son humanos, que necesitan atención médica y psicológica, como lo haría un ciudadano de a pie.



Día mundial de la lucha contra la depresión



Este 13 de enero es el día mundial de la lucha contra la depresión, un día establecido con el único fin de sensibilizar al mundo de que esta enfermedad aqueja y puede incluso a cobrar vidas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo.

Y el mundo del deporte no es la excepción, casos como los ya citados prendieron las alarmas para darle la misma importancia a los temas de la mente, como se le da a los temas musculares en el alto rendimiento.

“Todos los atletas deberían tener acceso a un servicio de psicología del deporte o clínica y poder ayudar al bienestar psicológico del atleta. Hay que recordar que son atletas que necesitan un seguimiento especial y no podemos pensar sólo en el rendimiento atlético”, dijo a Azteca deportes la psicóloga Paulina Sánchez García, parte del equipo de psicólogos del deporte en CONADE.

Tal vez te interese: Los mejores momentos del Checo Pérez en el 2021

“Todas la áreas tienen que estar equilibradas para lograr que los atletas tengan un proyecto exitoso y que además puedan seguir disfrutando de su actividad. El caso de Simone Biles vino a recordarnos que debemos poner atención a la salud mental, que es sumamente importante, que no se puede descuidar y que va de la mano del resto de las áreas deportivas como el rendimiento físico y técnico”, señaló.

Otros casos en el deporte

Además de los casos de Osaka o de Biles, está el del tenista Steve Johnson, quien vivió uno de los peores episodios de su vida cuando perdió a su padre. En 2017 recibió una llamada de su madre, que parecía de rutina y ahí vinieron las malas noticias. Su padre no se despertó ese día, a los 58 años falleció mientras dormía.

Johnson siguió con el tour, de un torneo a otro, poniendo cara en cada partido y en cada conferencia después de los partidos. Un año después, a Steve le llegaron los ataques de ansiedad, algo que no pudo controlar incluso durante los partidos.

“Definitivamente no es un proceso divertido por el que pasar mientras estás compitiendo”, dijo en una entrevista el tenista estadounidense. “Siempre tuve miedo de cuándo llegaría el próximo en lugar de tratar de aceptar el problema y lidiar con él”.

México cuida la salud mental de los deportistas

Afotunadamente para los atletas, hoy en día es una tema que va de cajón en el equipo multidisciplinario y en México no es la excepción, incluso, desde que son niños y pertenecen a una federación, se les arropa con el servicio de psicólogos.

Podría interesarte: Rafael Nadal jugará el Abierto Mexicano de Tenis 2022

“Conforme ha ido avanzando la psicología del deporte en Mèxico, son más los atletas que tienen acceso a este servicio, justo van creciendo con esta formación sabiendo que existe un grupo multidisciplinario para ayudar a que desde jóvenes los atletas puedan sentirse arropados en todos los aspectos que necesiten para poder llegar al alto rendimiento”, comentó Paulina Sánchez.

Nuestro deber como sociedad

Por lo pronto, lo que nos corresponde como sociedad es no presionar de más, no exigir resultados que los atletas difícilmente pueden cumplir y que su labor dentro de cualquier cancha, se desarrolle conforme lo que han aprendido en las miles de horas de entrenamiento, pues esta enfermedad, ya será parte de nuestras vidas.