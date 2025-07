Desde el Caribe confirman que este refuerzo podría llegar a Pumas para el Apertura 2025

La posibilidad de que Keylor Navas defienda la portería de Pumas en el Apertura 2025 sigue vigente . Aunque el arquero actualmente pertenece a Newell’s Old Boys, la directiva de la selección de Costa Rica ya se manifestó a favor del posible traspaso. Desde territorio tico, se respaldó el fichaje y se reveló que incluso hubo contacto con integrantes del cuerpo técnico universitario.

¿Qué dijo Costa Rica sobre la posible llegada de Keylor Navas a Pumas?

Desde San José, Ignacio Hierro, director deportivo del combinado nacional, confirmó que fue consultado por integrantes del cuerpo técnico universitario sobre la conveniencia del fichaje. En declaraciones recogidas por TUDN, aseguró que una eventual llegada del exguardameta del Real Madrid a la Liga MX sería positiva para el futbol costarricense, pero Pumas sabe que el valor del guardameta es elevado por los 18 meses de contrato vigente que le restan .

Instagram: @keylornavas1 Keylor Navas explicó su ausencia en el partido contra Independiente Rivadavia

Hierro explicó que Luis Pérez, auxiliar de Efraín Juárez en el banquillo de Pumas, se comunicó para conocer su postura. También reveló que Miguel Herrera fue consultado, aunque no precisó si las charlas contractuales ya avanzaron con el club argentino. El directivo tico destacó que tener a Navas compitiendo cerca de casa y en una liga de alto nivel beneficiaría directamente a la selección. Pese a ello, aclaró que desconoce si ya existen negociaciones formales entre las partes involucradas.

Te puede interesar



En paralelo, el periodista especializado César Luis Merlo explicó que Pumas realizó una oferta formal a Newell’s para comprar el pase del arquero por 1 millón de dólares mientras Keylor ya le manifestó a la dirigencia de su deseo de atajar en la Liga BBVA MX. El cuadro argentino consideró como insuficiente el ofrecimiento y sabe que debe sentarse a negociar con Pumas.

¿Cuál es la situación actual de Keylor Navas en Newell’s?

Mientras en México los rumores se intensifican, desde Argentina no hay pronunciamiento oficial sobre la situación del portero. Newell’s Old Boys no ha emitido comunicados al respecto, y Keylor Navas únicamente compartió un mensaje en redes sociales celebrando una victoria reciente de su equipo.

La falta de respuesta oficial ha generado incertidumbre, pero el interés por parte del club mexicano continúa vigente. En el entorno de Universidad Nacional, se reconoce la urgencia de reforzar la portería, y el nombre del arquero costarricense sigue sobre la mesa. Por ahora, el panorama dependerá de si se logra un acuerdo entre las instituciones involucradas y si el jugador acepta el reto de regresar a la Liga MX en una nueva etapa de su carrera profesional.