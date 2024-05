Cruz Azul vs Pumas: Definen al cuerpo arbitral para el juego de vuelta

Este fin de semana se disputan los juegos de vuelta de los Cuartos de Final. La Liguilla del Torneo Clausura 2024 busca a los semifinalistas entre el 11 y 12 de mayo, cuando se lleven a cabo los compromisos entre América vs Pachuca, Toluca vs Chivas, Cruz Azul vs Pumas y Monterrey vs Tigres.

La FMF, dio a conocer las designaciones arbitrales para los encuentros de vuelta. Luego de que Cruz Azul sacara ventaja en la serie ante Pumas por marcador de 2-0 en el Estadio Olímpico Universitario, Daniel Quintero Huitrón será el encargado de impartir justicia en el Estadio Ciudad de los Deportes acompañado de Marco Antonio Bisguerra como asistente uno, Enrique Martínez como asistente dos, Oscar Macías Romo siendo el cuarto árbitro y Erick Yair Miranda en el VAR.

Designaciones arbitrales en otros partidos

Por otra parte, en el Estadio Azteca el silbante central es Víctor Alfonso Cáceres durante el juego entre el cuadro de Coapa y los ‘Tuzos’, llave que se encuentra igualada 1-1.

Para el duelo de los ‘Diablos Rojos’ frente al ‘Rebaño Sagrado’, César Arturo Ramos Palazuelos es el árbitro asignado en el Estadio Nemesio Diez en una serie en la que el equipo comandado por Fernando Gago está arriba por 1-0.

Finalmente, en el Clásico Regio que va ganando ‘Rayados’ por 2-1, Fernando Hernández Gómez es el silbante designado en el ‘Gigante de Acero’.

