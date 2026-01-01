ÚLTIMA HORA: Despiden al primer entrenador del 2026

El primer entrenador del 2026 despedido, se ha dado en la Premier League, luego de que el Chelsea ha elegido el 1 de enero para anunciar de forma oficial que el DT Enzo Maresca no es más quien diriga en la cancha a los blues, tras haber escrito una grata historia juntos.

Rumores sostienen que la directiva y Enzo Maresca, no estaban atravesando por la mejor relación laboral y enfocados en el bien del equipo y de la institución, se habría dado este cambio que no es sorpresivo, pero que se da en el contexto de las primeras horas del 2026.

En redes sociales se veía venir una decisión de este tipo por parte del Chelsea, pero en un comunicado hicieron OFICIAL, que el timonel italiano de 45 años ha quedado cepillado del proyecto que estaban construyendo.

En sus logros, está la Liga Conferencia de la UEFA en el 2025, y el más destacado que fue el Mundial de Clubes de la FIFA, pero eso no logró estar por encima de la decisión del equipo de apartarlo, luego de estar tras 19 jornadas en el quinto puesto con 30 puntos, a 15 del líder en la Premier que es el Arsenal.

Este es el comunicado sobre el despido de Enzo Maresca

Durante su tiempo en el Club, Enzo llevó al equipo al éxito en la UEFA Conference League y en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Esos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del Club, y le agradecemos sus contribuciones.

Con objetivos clave aún por disputar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio ofrece al equipo la mejor oportunidad de retomar el rumbo de la temporada.

Le deseamos a Enzo lo mejor para el futuro.