El detalle que confirmaría que Álvaro Fidalgo ayudó a la llegada de Carlos Álvarez al América

Se hizo oficial la llegada de Carlos Álvarez al América. El atacante español se convirtió en uno de los nuevos refuerzos del conjunto azulcrema para esta temporada, después de que el club confirmara su incorporación procedente del Levante, donde había llamado la atención de equipos de España y la Premier League.

Mientras Sebastián Cáceres ya fue presentado en Celta, el América también se reforzó con la llegada de un futbolista de 23 años que desarrolló prácticamente toda su carrera en el futbol español. Lo que pocos saben es que habría una fuerte conexión entre Álvarez y Álvaro Fidalgo que habría ayudado a su llegada a Coapa.

La conexión entre Carlos Álvarez y Álvaro Fidalgo

Uno de los detalles que llamó la atención alrededor de la llegada de Carlos Álvarez al América está relacionado con Álvaro Fidalgo. Antes de que se confirmara el fichaje, ambos futbolistas aparentemente no tenían ninguna relación pública. Sin embargo, ahora comenzaron a seguirse en Instagram.

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Este detalle generó especulaciones entre aficionados del América sobre una posible intervención de Fidalgo para convencer al atacante español de elegir al conjunto azulcrema. Por ahora, no existe una confirmación oficial de que el exjugador americanista haya participado en la negociación o haya sido determinante para la decisión de Álvarez.

|Foto: Captura de pantalla.

Fidalgo conoce el futbol español y también vivió durante varios años su propia etapa con el América. Después de dejar Coapa a inicios de 2026, el mediocampista continuó su carrera en el Real Betis. Su conocimiento del futbol mexicano y del entorno del club podría explicar el interés de Álvarez por establecer contacto con él.

Los detalles de la llegada de Carlos Álvarez al América

Carlos Álvarez jugará en el América después de que el club y el Levante alcanzaran un acuerdo por su transferencia. De acuerdo con la información trascendida, las Águilas habrían realizado un pago cercano a los 7 millones de dólares para hacerse con los servicios del atacante español.

El propio Guillermo Almada también había hablado sobre el atacante. El entrenador del América aseguró que conocía a Álvarez desde su paso por el futbol español y destacó sus condiciones.

Álvarez se formó en las divisiones menores del Sevilla antes de dar el salto al primer equipo del Levante. Su llegada al América causó sorpresa en España debido a que se esperaba que pudiera continuar su carrera en algún club europeo. Aunque no se confirmó su relación con Fidalgo, el atacante seguramente intentará seguir sus pasos en las Águilas.

