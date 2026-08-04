PUBG MOBILE se balancea hacia una nueva aventura con el evento de Spider-Man: Un Nuevo Día

PUBG MOBILE vuelve a apostar por las colaboraciones de alto perfil y, en esta ocasión, une fuerzas con Spider-Man: Un Nuevo Día, la próxima película de Sony Pictures. Como parte de la actualización 4.5, los jugadores ya pueden disfrutar de un evento temático por tiempo limitado que transforma la experiencia tradicional del battle royale con nuevas mecánicas, escenarios y objetos inspirados en el icónico superhéroe de Marvel.

Spider-Man is officially arriving in PUBG MOBILE on July 30th! 🕷🕸

Erangle needs heros.🕷🕸Suit up, swing into action, and fight side-by-side with your friendly neighbor to protect our battleground. 🛡🔥



Watch Spider-Man: Brand New Day, exclusively in cinemas July 31st.… pic.twitter.com/gWslROyg8s — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) July 24, 2026

Disponible hasta el 7 de septiembre, el evento introduce Central Square, una nueva zona urbana repleta de rascacielos, azoteas conectadas y tirolesas que invitan a recorrer el mapa de una forma completamente distinta. La verticalidad toma un papel protagónico, permitiendo desplazamientos rápidos mientras los jugadores exploran edificios llenos de referencias, secretos y guiños a la nueva película.

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Uno de los principales atractivos son los nuevos objetos temáticos que otorgan habilidades inspiradas en Spider-Man. Los Guantes de Peter Parker permiten lanzar telarañas para desplazarse entre edificios y ejecutar ataques capaces de ralentizar y atrapar temporalmente a los enemigos. Por otro lado, la Sudadera de Peter Parker mejora la movilidad con acciones como correr por paredes, escalar estructuras, realizar dobles saltos y activar el famoso sentido arácnido, que revela el rastro dejado por otros jugadores para facilitar su localización.

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Watch Spider-Man: Brand New Day, exclusively in cinemas now. @spidermanmovie#PUBGMxSpiderMan #PUBGMxSpiderManBrandNewDay #SpiderManBrandNewDay… pic.twitter.com/UXbZ43HD8l — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) August 2, 2026

La colaboración también añade recompensas exclusivas para quienes participen en los distintos desafíos del evento. Los jugadores podrán desbloquear un nuevo arco narrativo llamado Friendly Neighbor, además de obtener avatares, marcos personalizados, emotes temáticos y otros artículos inspirados en la próxima producción cinematográfica.

El homenaje a Spider-Man va más allá del combate. Durante las partidas será posible encontrar escenarios interactivos, recrear escenas icónicas mediante experiencias fotográficas especiales y descubrir easter eggs ocultos que incluyen apariciones del héroe, quien incluso puede dejar recompensas antes de desaparecer.

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Finalmente, los creadores de contenido también recibirán novedades gracias a World of Wonder, donde podrán diseñar sus propios mapas utilizando la plantilla de Central Square y aprovechar las habilidades de Spider-Man para crear experiencias completamente originales.

Con esta actualización, PUBG MOBILE vuelve a demostrar que sabe reinventar su fórmula con colaboraciones que van más allá de lo estético. La mezcla entre movilidad, exploración y acción ofrece una experiencia diferente que seguramente atraerá tanto a los seguidores del battle royale como a los fanáticos del Hombre Araña. Sin duda, es uno de los eventos más llamativos que ha recibido el juego en los últimos meses.