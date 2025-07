Cristiano Ronaldo enciende la Esports World Cup 2025: $70 millones en juego

La ciudad de Riyadh, Arabia Saudita, se prepara para recibir del 8 de julio al 24 de agosto la edición más espectacular de la Esports World Cup. El evento arrancará oficialmente con una ceremonia de apertura el 10 de julio en la ANB Arena, destacando una presentación musical de Post Malone, quien encenderá el ambiente con un show especialmente diseñado para los fans del gaming.

El torneo repartirá un pozo histórico de $70.45 millones de dólares. De esa cifra, $27 millones corresponden al Club Championship, donde el equipo ganador se llevará $7 millones. Además, las competencias individuales de cada título repartirán $38 millones, con un bono especial de $450,000 para el MVP del evento y premios adicionales por clasificatoria.

Este año, el torneo contará con 26 campeonatos distintos abarcando 25 videojuegos, lo que convierte esta edición en la más diversa hasta ahora. Desde esports de consola y PC, hasta móviles y ajedrez, pasando por títulos como VALORANT, Mobile Legends, League of Legends y Call of Duty, cada comunidad tendrá su momento de gloria. Incluso se suman nuevos juegos como Crossfire y Chess a la competencia oficial.

El futbolista Cristiano Ronaldo ha sido confirmado como embajador global de la Esports World Cup 2025. Su rol no solo será promocional, sino también simbólico: representando la fusión entre el deporte tradicional y el competitivo digital. Además, tendrá una aparición especial como personaje jugable en Fatal Fury: City of the Wolves.

Con millones de dólares en juego, una cartelera de juegos de primer nivel y la participación de figuras internacionales, la Esports World Cup 2025 se perfila como el mayor evento en la historia del gaming competitivo.

Lista de juegos que estarán en Esports World Cup 2025