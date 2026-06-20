Diablo Immortal desata el caos con su mayor actualización: llega el Conjurador y regresa la legendaria Lut Gholein

El Infierno tiene un nuevo amo y está listo para sembrar el caos en Santuario. Blizzard Entertainment lanzó oficialmente la actualización 5.0 de Diablo Immortal, una de las expansiones de contenido más importantes desde el debut del juego, incorporando una nueva clase, una región inédita y múltiples desafíos para los aventureros que buscan enfrentarse a las fuerzas demoníacas.

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La principal novedad es la llegada del Conjurador, la décima clase disponible dentro del juego. Este nuevo combatiente se especializa en controlar los poderes del Infierno mediante invocaciones demoníacas, magia oscura y habilidades capaces de transformar el campo de batalla en una auténtica pesadilla para sus enemigos.

A diferencia de otras clases, el Conjurador basa gran parte de su estrategia en controlar y sacrificar demonios para potenciar sus ataques. Desde el inicio de la aventura contará con el apoyo del Engullealmas, una criatura infernal capaz de absorber la energía de los demonios derrotados para aumentar su poder durante el combate.

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La lucha por Santuario continúa donde quiera que vayas. Enfréntate a hordas demoníacas, consigue botín legendario y vive la experiencia de Diablo desde la palma de tu mano. ⚔️

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La actualización también marca la llegada de Lut Gholein, una de las localizaciones más emblemáticas de la franquicia Diablo. Los jugadores podrán explorar por primera vez esta histórica ciudad dentro de Diablo Immortal a través de la nueva línea argumental llamada Joya Ensangrentada, que continúa los acontecimientos relacionados con la Nación de la Agonía.

Los veteranos de la saga reconocerán de inmediato varios escenarios clásicos inspirados en Diablo II, incluyendo la icónica puerta principal de la ciudad, la plaza central y gran parte de su arquitectura característica. Sin embargo, la amenaza demoníaca ha dejado huella, ya que la región se encuentra bajo la influencia de las fuerzas lideradas por Andariel.

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Para quienes buscan desafíos de alto nivel, Blizzard añadió tres nuevos jefes al Inferlicario. Entre ellos destaca Yradus, una poderosa entidad capaz de manipular la energía solar; Fauces Encadenadas, un demonio ancestral impulsado por un hambre insaciable; y Gulakht, una criatura que utiliza devastadores ataques eléctricos para poner contra las cuerdas a cualquier grupo de aventureros.

Con una nueva clase, una región cargada de nostalgia y nuevos desafíos para el contenido de alto nivel, la actualización 5.0 busca reforzar la experiencia tanto para los jugadores veteranos como para quienes decidan regresar a Santuario después de una larga ausencia.

El resultado es una expansión que no solo amplía el universo de Diablo Immortal, sino que también recupera algunos de los elementos más queridos por los seguidores históricos de la franquicia.

