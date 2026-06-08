DOOM: The Dark Ages: Revelations ¿Cuándo llega a épica campaña de contenido descargable?

En Revelations, un Slayer herido y traicionado se encuentra en un despiadado purgatorio del que solo podrá salir haciendo frente a verdades inquietantes y encontrando nuevas fuerzas con la ayuda de un misterioso aliado.

Como parte del evento a mitad de año de Xbox, Revelations nos mostró que abre una nueva dimensión de combate: la letal lanza de cadenas ofrece un nuevo sistema de lucha que premia la destreza con una mayor potencia y movilidad.

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El contenido descargable llegará de la mano con la actualización Desgarratorio 3.0, totalmente gratis para todos los jugadores. Esta actualización añade una mayor personalización, una mejora del código de acceso y configuraciones predeterminadas de guardado y carga. Quienes posean la Edición Prémium y el lote de coleccionista podrán acceder a tres nuevos mapas, demonios y armas mejoradas tras completar el contenido descargable.

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Los jugadores con la mejora digital del juego base, la Edición Prémium o el lote de coleccionista pueden jugar gratis Revelations a partir del 7 de julio. Los jugadores que tengan el juego base pueden adquirir Revelations por USD 19,99 o mejorar a la Edición Prémium por USD 34,99.

DOOM: The Dark Ages está disponible en Xbox Series X|S, Xbox en PC, Xbox Cloud como Xbox Play Anywhere y Xbox Game Pass, así como en PlayStation 5 y Steam. Para obtener más información, visita el sitio web oficial.