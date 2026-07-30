Dying Light 2: Stay Human recibirá importantes actualizaciones durante agosto

Dying Light 2: Stay Human continúa recibiendo soporte constante, mejorando la experiencia para nuevos jugadores y ofreciendo contenido adicional para quienes siguen explorando el mundo postapocalíptico desarrollado por Techland.

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El parche 1.29 acelerará la progresión de los jugadores

La primera actualización llegará el 3 de agosto con el parche 1.29, enfocado en mejorar la experiencia durante las primeras horas de juego.

Entre los cambios más importantes destaca un sistema de progresión más rápido, que permitirá subir de nivel y desbloquear habilidades casi al doble de velocidad durante las primeras diez horas de la aventura. Gracias a este ajuste, movimientos esenciales como Patada Voladora, Ataque Pesado y Deslizamiento estarán disponibles mucho antes, facilitando que los jugadores aprovechen desde el inicio todas las posibilidades del combate y el parkour.

El parche también introduce mejoras visuales con una renovación de la iluminación ultravioleta. Las lámparas UV ahora emitirán una luz azul intensa, sustituyendo el anterior tono rosado, para acercar la ambientación al estilo visto en Dying Light: The Beast y ofrecer una experiencia más inmersiva tanto en la exploración como en las cinemáticas.

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Regresa a PlayStation Plus

Un día después, el 4 de agosto, Dying Light 2: Stay Human volverá a formar parte del catálogo de PlayStation Plus Essential.

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Los suscriptores podrán reclamar el juego base sin costo adicional y disfrutar de toda la experiencia principal de supervivencia en la ciudad de Villedor.

The Breach continúa expandiéndose

El contenido de agosto concluirá el 6 de agosto con el lanzamiento del Capítulo 3 de The Breach, titulado “Mundos Abiertos”.

Aunque Techland aún no ha revelado todos los detalles de esta actualización, el estudio confirmó que seguirá ampliando el contenido del juego con nuevas experiencias para mantener activa a la comunidad.