Dying Light: The Beast revela nuevo tráiler con Kyle Crane enfrentando a la oscuridad

Techland ha compartido un nuevo vistazo a Dying Light: The Beast, la próxima entrega de su aclamada franquicia de zombis en mundo abierto. En este tercer capítulo rumbo al estreno, el estudio publicó un tráiler donde Kyle Crane asume la oscuridad que habita en él para hacer frente a las amenazas nocturnas.

Los zombis siempre han sido el corazón de la serie, pero en esta ocasión los desarrolladores han llevado la experiencia mucho más allá. El equipo ha trabajado para que los infectados no solo se vean más realistas, sino que transmitan una presencia inquietante y perturbadora.

Entre las mejoras más destacadas se encuentra el diseño renovado de los zombis, con un aspecto más humano y terrorífico, acompañado de animaciones más auténticas. Los efectos sonoros también recibieron un impulso, con gruñidos, chillidos y movimientos que generan una atmósfera mucho más inmersiva.

Los volátiles evolucionados son otro de los grandes atractivos: ahora se mueven con mayor fluidez, coordinan ataques en manada y reaccionan de forma impredecible, incrementando el nivel de tensión en cada encuentro. Además, el sistema de combate ha sido replanteado con físicas más reactivas, contraataques rápidos y zombis que presionan constantemente al jugador.

Techland asegura que estas mejoras buscan que cada enfrentamiento sea memorable, elevando la intensidad del horror de supervivencia que caracteriza a la saga.

El lanzamiento de Dying Light: The Beast está programado para el 19 de septiembre de 2025, y estará disponible en PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y Xbox Series X|S.