Shrek invade Brawlhalla con un crossover lleno de personajes, mapas y sorpresas

Ubisoft anunció una nueva colaboración para Brawlhalla, que recibe al universo de Shrek en un evento especial disponible desde hoy y hasta el 19 de agosto.

🧅⚔️ ¡Shrek llega a Brawlhalla!



El ogro favorito de todos es el nuevo crossover que aterriza en Brawlhalla, el popular juego de lucha de plataformas 2D gratuito de Ubisoft. 🟢🔥 pic.twitter.com/Uf9qgbWNNP — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) July 30, 2026

En alianza con Universal Products & Experiences, el juego incorpora personajes icónicos, escenarios temáticos y objetos inspirados en la exitosa franquicia de DreamWorks Animation.

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El crossover celebra el 25.º aniversario de Shrek, ganador del Premio Óscar, y sirve como antesala al estreno de Shrek 5, previsto para 2027.

Shrek y compañía llegan al combate

Durante el evento, los jugadores podrán controlar a algunos de los personajes más populares de Muy Muy Lejano.

Shrek debuta como un luchador que aprovecha toda la fuerza de un ogro, utilizando elementos característicos de su pantano durante los enfrentamientos.

La Princesa Fiona también se suma a la batalla con su clásico atuendo verde, mientras que el Gato con Botas despliega su velocidad y habilidad con la espada para enfrentarse a sus rivales.

Por su parte, Burro acompaña la acción como Compañero, reaccionando a distintos momentos de las partidas y aportando el toque de humor que lo caracteriza.

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Nuevos escenarios inspirados en el pantano

La colaboración también incorpora dos mapas temáticos. El primero, Pantano de Shrek, está diseñado para partidas competitivas, mientras que Pantano Lodoso de Shrek ofrece una experiencia más casual con un nuevo peligro ambiental basado en lodo, creado exclusivamente para este evento.

Cosméticos inspirados en Muy Muy Lejano

Además de los nuevos personajes y escenarios, el evento añade diversos objetos cosméticos inspirados en la franquicia. Entre ellos destaca un efecto de nocaut protagonizado por Mongo, el gigantesco hombre de jengibre, además de nuevos skins de emojis con personajes como Lord Farquaad, Dragona y Pinocho.

Con esta colaboración, Brawlhalla continúa ampliando su catálogo de crossovers con franquicias icónicas del cine y la televisión, ofreciendo contenido especial para que los jugadores disfruten durante tiempo limitado mientras celebran uno de los universos animados más queridos de DreamWorks.