OFICIAL: Curry despedido por Golden State Warriors

En una noticia a días de que inicie la temporada de la NBA los Golden State Warriors despidieron a Seth Curry para ajustar su tope salarial. Aquí los detalles

Harry How/Getty Images
LOS ANGELES, CA - DECEMBER 18: Kobe Bryant speaks at his jersey retirement ceremony during halftime of a basketball game between the Los Angeles Lakers and the Golden State Warriors at Staples Center on December 18, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Harry How/Getty Images)
Los Golden State Warriors anunciaron este sábado que han despedido (waived) al veterano escolta Seth Curry, en una decisión que, según el propio equipo y varios reportes, responde más a cuestiones de tope salarial y estructura del roster que a una separación definitiva. El club publicó la baja oficial en su portal de noticias, confirmando que Curry y el LJ Cryer fueron cortados de la nómina en los movimientos previos al inicio de la temporada.

Te puede interesar: Regresa la NBA: cinco historias imperdibles de la temporada 2025-2026

La operación no toma por sorpresa a los analistas de la NBA, Curry llegó a Golden State a principios de octubre con un contrato que incluía cláusulas no garantizadas según fuentes, lo que hacía plausible su salida temporal mientras el equipo resuelve flexibilidad financiera y cupos en el roster. Medios que siguieron la noticia señalan que los Warriors están limitados salarialmente y que la maniobra permite ajustar la plantilla antes del arranque del calendario regular.

Joselyn Corre 10 KM Embarazada: Ejemplo de Fuerza y Determinación

¿Curry tendría nuevo contrato con los Warriors?

Pese a la baja inmediata, la expectativa general es que Seth Curry regrese al equipo en las próximas semanas o meses: diversos informes indican que la organización tiene la intención de recontratarlo cuando se estabilice su situación en el cap y haya espacio suficiente para firmarlo de forma prorrateada.

¿Los hermanos Curry volverán a estar en Golden State?

En lo deportivo, la decisión representa una pérdida temporal de experiencia y de un tirador de élite: Curry, de 35 años, llega con promedios de carrera cercanos a los 10 puntos por partido y un extraordinario porcentaje desde la línea de tres (alrededor del 43.3%), una cifra que lo ha consolidado como uno de los espacios más fiables desde el perímetro en la liga. Su llegada generó expectativas por la posibilidad de jugar junto a su hermano Stephen Curry; por ahora, esa dupla queda en pausa hasta una posible reincorporación.

El movimiento refleja también la complejidad que enfrentan los equipos que intentan equilibrar talento y límites financieros. Los Warriors abren así un margen y mantienen la puerta abierta para recuperar a Seth Curry más adelante en la temporada, siempre y cuando las circunstancias económicas lo permitan.

Te puede interesar: ¿Cuándo inicia la temporada 2025 - 2026 de la NBA? Fechas y horarios confirmados

Entrevista Exclusiva con Nahuel Guzmán, Greta Espinoza: Tigres Femenil Rompe su Record de Goleo

