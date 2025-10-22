OFICIAL: Curry despedido por Golden State Warriors
En una noticia a días de que inicie la temporada de la NBA los Golden State Warriors despidieron a Seth Curry para ajustar su tope salarial. Aquí los detalles
Los Golden State Warriors anunciaron este sábado que han despedido (waived) al veterano escolta Seth Curry, en una decisión que, según el propio equipo y varios reportes, responde más a cuestiones de tope salarial y estructura del roster que a una separación definitiva. El club publicó la baja oficial en su portal de noticias, confirmando que Curry y el LJ Cryer fueron cortados de la nómina en los movimientos previos al inicio de la temporada.
Te puede interesar: Regresa la NBA: cinco historias imperdibles de la temporada 2025-2026
La operación no toma por sorpresa a los analistas de la NBA, Curry llegó a Golden State a principios de octubre con un contrato que incluía cláusulas no garantizadas según fuentes, lo que hacía plausible su salida temporal mientras el equipo resuelve flexibilidad financiera y cupos en el roster. Medios que siguieron la noticia señalan que los Warriors están limitados salarialmente y que la maniobra permite ajustar la plantilla antes del arranque del calendario regular.
Joselyn Corre 10 KM Embarazada: Ejemplo de Fuerza y Determinación
¿Curry tendría nuevo contrato con los Warriors?
Pese a la baja inmediata, la expectativa general es que Seth Curry regrese al equipo en las próximas semanas o meses: diversos informes indican que la organización tiene la intención de recontratarlo cuando se estabilice su situación en el cap y haya espacio suficiente para firmarlo de forma prorrateada.
¿Los hermanos Curry volverán a estar en Golden State?
En lo deportivo, la decisión representa una pérdida temporal de experiencia y de un tirador de élite: Curry, de 35 años, llega con promedios de carrera cercanos a los 10 puntos por partido y un extraordinario porcentaje desde la línea de tres (alrededor del 43.3%), una cifra que lo ha consolidado como uno de los espacios más fiables desde el perímetro en la liga. Su llegada generó expectativas por la posibilidad de jugar junto a su hermano Stephen Curry; por ahora, esa dupla queda en pausa hasta una posible reincorporación.
El movimiento refleja también la complejidad que enfrentan los equipos que intentan equilibrar talento y límites financieros. Los Warriors abren así un margen y mantienen la puerta abierta para recuperar a Seth Curry más adelante en la temporada, siempre y cuando las circunstancias económicas lo permitan.
Te puede interesar: ¿Cuándo inicia la temporada 2025 - 2026 de la NBA? Fechas y horarios confirmados
Entrevista Exclusiva con Nahuel Guzmán, Greta Espinoza: Tigres Femenil Rompe su Record de Goleo