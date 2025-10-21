Regresa la NBA: cinco historias imperdibles de la temporada 2025-2026

Este martes arranca la temporada 2025-2026 de la NBA, y el espectáculo promete ser mayúsculo.

El Oklahoma City Thunder, campeón defensor, parte como el gran favorito para repetir el título, algo que ninguna franquicia logra desde los Golden State Warriors de la era Curry, Durant, Thompson y Green, entre 2016 y 2018.

Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review

Oklahoma City busca el bicampeonato

Con Shai Gilgeous-Alexander como líder y un plantel en plenitud, el Thunder intentará escribir una nueva página dorada en su joven historia. Nadie ha podido retener el trono en los últimos siete años, y esa es la misión del equipo de Oklahoma.

Te puede interesar: Dodgers y Blue Jays: una Serie Mundial inédita con sabor histórico

Pero la vieja guardia de la NBA no está dispuesta a desaparecer. Stephen Curry, Jimmy Butler, LeBron James y Luka Doncic vuelven al ruedo con los Warriors y Lakers, dos potencias que se rearmaron tarde la campaña anterior y lo pagaron caro.

Ahora, con una pretemporada completa, esperan encontrar la química necesaria para volver a pelear en la cima del Oeste.

El duelo entre ambos equipos abrirá la jornada inaugural, justo después del debut del campeón defensor ante los Houston Rockets, en una noche de emociones que marca el inicio de 82 partidos por franquicia hasta el 12 de abril de 2026.

LeBron, el futuro en sus manos

Cada temporada trae la misma pregunta: ¿será esta la última de LeBron James? A sus 40 años, “El Rey” aceptó jugar el último año de su contrato con los Lakers, aunque iniciará desde la grada debido a molestias en el nervio ciático.

LeBron persigue el sueño de igualar los seis anillos de Michael Jordan, pero el tiempo y las lesiones juegan en su contra. Si Los Ángeles logra inspirar y competir al más alto nivel, podría convencerlo de seguir un año más; si no, 2026 podría marcar su despedida de las duelas.

Además, regresa la Copa NBA, el torneo de mitad de temporada que arranca el 31 de octubre y concluirá el 16 de diciembre. Los Bucks de Giannis fueron los últimos campeones, tras vencer al Thunder, mientras que los Lakers conquistaron la primera edición en 2023.

Te puede interesar: Semifinales de la Copa Libertadores 2025: pasión, historia y duelos de alto voltaje

El show apenas comienza: jóvenes estrellas, leyendas eternas y una temporada que promete drama, récords y grandes historias.