PlayStation filtra primera imagen de Resident Evil Requiem; así luce Leon Kennedy

Restan solo unos días para que se lleve a cabo The Game Awards , uno de los eventos más importantes dentro de la industria de los videojuegos a nivel mundial. No obstante, previo a su arribo la PlayStation sorprendió a propios y extraños luego de filtrar la primera imagen de Resident Evil.

Fue a través de la PlayStation Store que se filtraron detalles respecto a este próximo videojuego, más precisamente la imagen sobre cómo luce Leon Kennedy en Resident Evil Requiem. Si quieres conocer más detalles respecto a esta situación, quédate con nosotros.

¿Cómo luce Leon Kennedy en Resident Evil? Esto dijo PlayStation

Se trata de una de las filtraciones más importantes dentro del mundo de los videojuegos en este cierre de año, pues la foto confirma el retorno de León S. Kenney, quien es sin duda uno de los personajes más emblemáticos que la saga de Resident Evil tiene en su historia.

Han sido decenas de jugadores los que han reservado este juego a través de la PlayStation 5, mismos que han sido informados respecto a la opción de pre-descargar el mismo, comenzando a ejecutarse a partir de finales de febrero del 2026; es decir, dos días antes de su lanzamiento oficial, el 27 de febrero.

Y, más allá de la fecha, lo que llamó poderosamente la atención fue la imagen en donde PlayStation Store confirma al regreso de Leon Kennedy, una filtración que ha comenzado a expandirse en las redes sociales y que ha sido verificada por cientos de jugadores, mismos que podrán disfrutar del mismo en PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S y PS5.

¿Cuándo salió el primer juego de Resident Evil?

El primer juego de Resident Evil salió en el ya lejano 1997; es decir, hace casi tres décadas. Este fue el punto de partida para la llegada de una de las franquicias más exitosas en el mundo gamer, lo cual atrajo a millones de usuarios no solo en México, sino a nivel internacional.