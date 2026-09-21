La deuda que tiene Guillermo Almada en Club América tras el empate con Chivas

Tras el empate del Club América ante Chivas de Guadalajara por 2-2, el foco de muchas críticas se puso en Guillermo Almada, el entrenador de las Águilas. El equipo logró reaccionar después de estar dos goles abajo, aunque volvió a dejar dudas en un momento complicado de la temporada.

Mientras muchos reclaman un penal para el América en el Clásico Nacional, Guillermo Almada tiene otro aspecto por resolver después de los últimos resultados. El entrenador uruguayo todavía no consigue ganar los dos clásicos disputados hasta ahora y sabe que debe corregir varios errores defensivos.

Guillermo Almada no tiene éxito en los clásicos con el América

El empate ante Chivas llegó después de una etapa complicada para las Águilas. América había perdido previamente ante Cruz Azul y antes de ese encuentro quedó fuera de la Leagues Cup al terminar en el cuarto puesto del torneo.

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Frente a Guadalajara, el equipo volvió a quedar expuesto en defensa y recibió dos goles antes del descanso. Bryan González abrió el marcador al minuto 32 y Ricardo Marín amplió la ventaja al 45, dejando al América obligado a reaccionar durante la segunda parte.

Almada cuenta con Licencia Pro de entrenador otorgada por la Conmebol.|Club América

La respuesta llegó mediante Miguel Borja, quien marcó dos veces en apenas tres minutos. El delantero descontó al 70 y posteriormente consiguió el empate al 73, aunque las Águilas no pudieron completar la remontada.

Almada también explicó una de las particularidades de su alineación. Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno no fueron considerados para el Clásico Nacional porque todavía atraviesan un proceso de adaptación a la altura. El entrenador espera poder contar con ambos para el siguiente fin de semana.

La explicación de Guillermo Almada sobre los errores del América

Más allá del resultado, Almada reconoció que el equipo debe corregir situaciones defensivas que ya habían sido analizadas previamente. El entrenador consideró que las distracciones volvieron a perjudicar al América ante Chivas.

“Estamos cometiendo errores en defensa, lo hemos analizado con los jugadores. Hoy nos hicieron un gol con cosas que habíamos analizado. Tiraron pelotas dentro del área, disponen de mucha gente y cometimos distracciones”, explicó.

De esta manera, la defensa aparece como uno de los principales puntos a corregir para Almada. El entrenador sabe que América todavía está en construcción y deberá encontrar mayor regularidad si pretende llegar con mejores condiciones a la parte decisiva del torneo.

